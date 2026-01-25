А речь идет, конечно, об Андах. Со ссылкой на Live Science рассказываем о них подробнее.

Анды – самый длинный горный хребет мира: где они расположены и какие еще имеют особенности?

Анды имеют протяженность примерно 7000 километров, а некоторые источники указывают на длину до 9000 километров. Эти горы проходят через семь стран Южной Америки – Венесуэлу, Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию, Чили и Аргентину.

Как отмечает официальный сайт Guinness World Records, именно эти горы в Южной Америке являются самым длинным в мире континентальным хребтом. Длина здесь определена в 7600 километров.

Ширина горного хребта при этом варьируется от 200 до 700 километров, преимущественно 200 – 300. Самое же широкое место расположено в так называемом Боливийском изгибе – здесь ширина достигает 640 километров.

Анды являются достаточно высокими горами. Средняя высота составляет около 4000 метров над уровнем моря. А самой высокой точкой является гора Аконкагуа в Аргентине, достигающая 6961 – 6962 метров.

Аконкагуа является самой высокой вершиной за пределами Азии. В целом же более 50 пиков Анд превышают 6000 метров. Среди них есть многочисленные вулканы и снежные вершины, формирующие неповторимые горные ландшафты.

Что касается названия, то есть несколько версий его происхождения. Большинство ученых сошлись, что Анды – это от слова кечуа anti, "высокая вершина". Другая версия связывает название с Анти Суйу – одной из четырех областей империи инков, которые когда-то населяли эти горы.

Интересно знать и то, что после Анд в списке самых длинных континентальных горных систем стоят Большой Уступ в Африке в 5000 километров и Скалистые горы в Северной Америке в 4800 километров. Гималаи же включают самую высокую вершину мира – Эверест в 8848 метров, но длину имеют лишь 2600 километров.

Обратите внимание: откровенно говоря, на Земле есть и более длинные горные системы, но они подводные. Фактически самым длинным горным хребтом на планете является глобальная система срединно-океанических хребтов, протяженность которой составляет около 65 тысяч километров. Однако среди наземных систем Анды остаются безоговорочным лидером.

