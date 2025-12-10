Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на "Карпатиум".

Какие вершины Украины достойны внимания туристов?

11 декабря в мире отмечают Международный день гор – это праздник для всех, кто обожает высоты, приключения и невероятные пейзажи. Чтобы отпраздновать этот день, мы подготовили для вас перечень горных вершин Украины, которые точно стоит покорить хотя бы раз в жизни.

1. Поп Иван Черногорский

Одна из самых популярных вершин Черногорского хребта, с которой часто начинают походы. На ее вершине находится старая разрушенная обсерватория, известная как "Белый слон". Вид горы издалека напоминает попа в рясе, из-за чего ее так и прозвали. Раньше гора имела название Черная гора и считалась самой высокой точкой хребта, благодаря чему весь хребет получил название Черногорский.

Важно знать! Во время действия военного положения на гору Поп Иван можно подняться только по специальному разрешению.

2. Петрос

Он занимает четвертое место среди самых высоких гор Карпат, но по популярности уступает только Говерле. Ее еще называют Грозовой горой из-за сильных ветров и молнии во время непогоды. Гора расположена между вершинами Шешул и Говерла, поэтому часто туристы покоряют Петрос вместе с Говерлой. Маршрут сложный, но невероятная красота и величие Карпат делают подъем того стоящим.

3. Чивчинский хребет и панорамы Черногоры

Маршрут будет пролегать через горный массив в юго-восточной части Карпат. Самая высокая вершина – это базальтовая гора Чивчин, которая идеально подходит даже для первого похода в горы. Несмотря на стремительные подъемы, путешественники смогут наслаждаться красотой лесных пейзажей вокруг. Во время восхождения открывается вид на уже упомянутую выше гору Поп-Иван.

Чивчинский хребет и панорамы Черногоры / фото "Карпатиум"

4. Гора Большой Лостун

Любители горных походов с восторгом отмечают гору Большой Лостун, место, окруженное легендами и историями, пишет "ШоТам". Здесь можно найти давно забытые штольни, траншеи и окопы времен Второй мировой войны. Подножие горы покрыто лесами, а к северу от нее расположено "Висячее болото" – интересная гидрологическая достопримечательность Карпат.

5. Говерла

Ну и, конечно, классика – это Говерла. Маршрут включает часть Черногорского хребта и легендарное озеро Несамовитое, окруженное живописными вершинами. Восхождение на гору открывает самую высокую точку Украины, позволяет насладиться красотой Карпат и научиться основам походной жизни. Маршрут также помогает оценить готовность к более длинным походам и полному погружению в горный кемпинг, полон приключений и открытий.

