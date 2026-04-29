Вже зовсім скоро на нас чекають теплі дні, сонце і більше можливостей бути на природі, тому розповідаємо про неймовірне озеро, яке точно варто відвідати у травні. Озеро Росохан – це гірське озеро в масиві Горгани Івано-Франківської області. Воно розташоване на висоті близько 1120 метрів над рівнем моря у кам'яній улоговині. Озеро живиться водами гірських потоків, зокрема з району гори Верх-Менчелик. З посиланням на "Карпатіум" розповідаємо про це чарівне місце.

У чому унікальність озера та як воно утворилося?

Довжина озера становить приблизно 60 метрів, а глибина до 4,5 метра. Існують дві основні версії його утворення: внаслідок гірського зсуву або через падіння метеорита. Вода в озері холодна та кришталево чиста навіть у найспекотніші літні дні. Вважається, що вона може містити мінеральні домішки, оскільки в ній майже не виявляють ознак життєдіяльності мікроорганізмів.

Як виглядає озеро / інстагрм krasoty.zemli

Яка особливість розташування?

Озеро оточене густими прадавніми лісами, які створюють природну "захисну оболонку" навколо водойми. Завдяки цьому воно залишається затіненим і зберігає прохолоду навіть у спеку. Місцевість навколо озера дуже мальовнича: бірюзова вода, кам'янисте дно та тиша роблять його одним із найкрасивіших природних об'єктів Горган.

Чому туристам варто відвідати озеро?

Озеро Росохан часто називають "перлиною Горган". Це місце підходить для тих, хто шукає усамітнення та дику природу без великої кількості туристичної інфраструктури. Влітку рівень води може трохи знижуватися, але озеро все одно залишається повноводним і привабливим для відвідувачів. Купатися тут наважуються не всі, оскільки вода дуже холодна (приблизно 11 – 15 градусів тепла), а кам'янисте дно може бути слизьким і нерівним.

Що розташовано поблизу озера?

Поруч можна побачити інші природні та історичні об'єкти:

віллу "Кедрова палата" в урочищі Підлюте (колишня резиденція Андрея Шептицького);

інші озера Горган: Аршиця, Убите, Забуте, Лужки;

гірські вершини, зокрема Ігровець і Грофу, з яких відкриваються панорамні краєвиди.

Також в Івано-Франківській області є ще одне озеро Негрове. Воно розташоване в Карпатах, між горами Велика Сивуля та Лопушна, у масиві Горгани. Водойма утворилася відносно нещодавно через втручання людини: потік води перекрила техніка під час лісозаготівлі, і таким чином сформувалося нове озеро, яке не має офіційного статусу та навіть не завжди позначене на картах.

Попри своє штучне походження, озеро виглядає дуже природно й гармонійно вписалося в гірський ландшафт. Його оточують ліси, кам'янисті схили та стрімкі обриви, характерні для Горган. Вода тут чиста й холодна, а дістатися до місця можна з боку села Осмолода, рухаючись пішки або велосипедом у напрямку заповідника "Сивуля".

Як дістатися до озера Росохан?

Найзручніше починати маршрут із села Осмолода або Мислівка в Івано-Франківській області. Відстань до озера становить приблизно 14 кілометрів пішки. Частину шляху можна пройти польовою дорогою, далі маршрут проходить через ліс і гірську місцевість.

Біля озера немає умов для встановлення наметів через круті схили, але місця для ночівлі можна знайти трохи нижче по маршруту. Якщо ж ви їдете громадським транмпортом, спочатку потрібно дістатися до Долини, Мислівки або Осмолоди: з Івано-Франківська автобусами в напрямку Хуста або Ужгорода (до Долини чи Мислівки). З Долини є пересадка на маршрутку до Мислівки. До Осмолоди є рейсові автобуси через Калуш.

Які ще локації Івано-Франківської області будуть вам цікаві?

Космач в Івано-Франківській області є найбільшим селом України та вважається столицею писанкарства і народного мистецтва. Приблизно 70 відсотків українських вишиванок створюють саме тут, а традиційні майстри переважно чоловіки.

Історія села бере свій початок ще в 13 столітті, коли через Карпати проходив купецький шлях італійців до Києва. За легендою, перші поселенці (закохані Нікос і Джульєтта) оселилися у хатині серед смерек, а згодом інші родини приєдналися, утворивши село.