Українська тревел-блогерка поділилася своїм досвідом проходження шляху Каміно протяжністю від Порту до Сантьяго. Загальна тривалість подорожі склала 12 днів. Каміно-де-Сантьяго, або Шлях Святого Якова – це мережа стародавніх паломницьких маршрутів по всій Європі, що ведуть до собору Сантьяго-де-Компостела в Галичині, Іспанія.

Подорож Каміно – це не лише досягнення фінальної точки, пише CaminoWays. Це можливість відкривати нові ландшафти, знайомитися з культурами та краще пізнавати себе. Незалежно від того, чи мандрівка мотивована духовними, культурними чи особистими причинами, кожен паломник знаходить у Шляху власний сенс.

За її підрахунками, переліт у один бік коштував близько 190 євро. Вона літала лоукостами, обираючи квитки без багажу, і зазначає, що при плануванні заздалегідь можна суттєво зекономити.

Про подорож / інстаграм aliona_yudkina

Для ночівлі блогерка обирала комфортне житло, здебільшого бронюючи окремі кімнати або ділючи їх з іншими мандрівниками. За 11 ночей вона витратила близько 300 євро. Зауважено, що якщо обирати лише ліжко у пілігримських альберге, витрати на проживання можна скоротити майже вдвічі.

Харчування обійшлося приблизно у 200 євро. Блогерка комбінувала прийоми їжі: сніданок вдома, обід у місцевих закладах із меню пілігрима, вечеря, інколи вдома з продуктів із супермаркету. Досвід показав, що витрати на їжу залежать від стилю харчування та сезону.

Щодо спорядження, блогерка вже мала більшість необхідних речей, докупивши лише мембранне взуття, куртку та дрібниці на кшталт футболок і піжамних штанів. Загальні витрати на екіпірування та інші дрібниці склали близько 500 євро.

Всього на подорож було витрачено орієнтовно 1200 євро, включаючи комфортне житло, харчування та переліт. Авторка зазначає, що при прагненні економити цю суму можна скоротити на 200 – 300 євро. Водночас навіть такі витрати є цілком прийнятними для однієї з найяскравіших подорожей у житті.

