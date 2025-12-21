Зацікавила тема? Тоді залишайтеся з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку Theshramko.

Блогерка вирушила пішки зі Львова до Чернівців: як проходить подорож?

Українська блогерка Ольга Шрамко вирушила у кількаденний похід зі Львова до Чернівців попри сніг та низьку температуру, що ускладнювало подорож. Вона продумала комфортний маршрут і поєднувала піші переходи з поїздками транспортом.

Зараз дівчина все ще в дорозі, тому ви можете спостерігати за її шляхом на сторінці в інстаграмі. Або ж, більш детальні відео можна подивитись на її ютуб-каналі.

1 день:

Подорож розпочалася у Львові з оперного театру. Ольга пройшла до Пустомит, сам маршрут був розчищений від снігу, тому йти було комфортно. По дорозі блогерка відвідала красивий костел та парк, а потім зупинилася в готелі, щоб відновити сили.

Перший день подорожі / інстаграм theshramko

2 день:

З Пустомит до Миколаєва Львівської області Ольга пройшла пішки більшу частину шляху, але частково скористалася автобусом на короткому відрізку, аби не надто виснажитися. У Миколаєві блогерка знайшла доступне житло всього за 300 грн за ніч.

3 день:

Наступний етап подорожі до Моршина був легшим, адже більшу частину маршруту Ольга подолала автобусом. Перед зупинкою вона ще трохи йшла пішки близько години. Приїхавши до Моршина, вона відвідала лісове озеро та прогулялася містом, насолоджуючись зимовими краєвидами.

4 день:

Наступний етап маршруту пролягав з Моршина до Долини, Івано-Франківська область. По дорозі зустрілися закинуті санаторії та мальовничі пейзажі. Ближче до вечора Ольга прогулялася біля озера і заселилася в готель, ніч у якому коштувала 880 грн. За цей день вона пройшла понад 25 кілометрів.

Четвертий день подорожі / інстаграм theshramko

