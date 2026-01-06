Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Яке є ідеальне місто для спокійних прогулянок?

Експерт з подорожей Саймон Колдер виділяє Кашкайш у Португалії як одне зі своїх улюблених місць для відпочинку. Це невелике місто на захід від Лісабона, розташоване на так званій Португальській Рив'єрі, ідеально підходить для тих, хто хоче проводити час пішки, особливо для пенсіонерів та мандрівників, які цінують спокій і комфорт.

Атмосфера прогулянок у Кашкайші: дивитись відео

Кашкайш славиться своєю компактною забудовою: тут легко орієнтуватися, і всі основні місця знаходяться недалеко одне від одного. В історичному центрі можна прогулятися між яскравими будинками, затишними кафе, магазинами та невеликими готелями. Місто має багату історію: його залишки можна знайти від часів римлян, вестготів та маврів.

Дістатися Кашкайша з Лісабона дуже просто: поїздка займає близько 40 хвилин від станції Кайш-ду-Содре, і маршрут проходить вздовж узбережжя, відкриваючи чудові краєвиди на Атлантичний океан. За словами мандрівниці та фотографки Керолайн, у самому Кашкайші практично не потрібно користуватися транспортом: усі головні пам'ятки та пляжі, а також популярне місце Кабо-да-Рока, легко доступні пішки або за коротку поїздку. Саме тому він є ідеальним місцем для відпочинку пенсіонерів.

Кашкайш привабливий і для зимових подорожей: середня температура в січні тут близько 15 градусів тепла. Такий клімат робить місто комфортним і бюджетним варіантом для відпочинку в холодні місяці, а його мальовничі пейзажі та спокійна атмосфера ідеально підходять для тих, хто хоче насолоджуватися відпочинком без суєти великих туристичних центрів.

Кабо-да-Рока та краєвиди: дивитись відео

Також це одне з європейських міст, де відкриваються захопливі краєвиди на узбережжя, пише GlobeTrove. Уявіть собі вапнякові скелі, омивані хвилями. Ще краще те, що вздовж берега розташовані кілька розкішних готелів з номерами, з яких відкривається цей вид. І на відміну від багатьох європейських напрямків, проживання тут не обійдеться безмежно дорого.

