Приклад такого навела у тіктоці matusevych.maryna. 24 Канал розповість про нього докладніше.

Корисно знати Остерігайтеся цих 6 схем у Парижі, щоб залишитися зі своїм гаманцем

Без музеїв, але з комфортом: яку суму треба назбирати для поїздки до Парижу на кілька днів?

У блогерки витрати загальні сягнули 23 600 гривень. І ось як це вдалося:

Дорога.

Інтерсіті до Перемишля, автобус чи поїзд звідти до Кракова, відповідно, туди та назад – 5100 гривень. Далі перелі лоукостом , як-от Ryanair, від KRK до BVA в обидві сторони – 4600.

Оскільки лоукости зазвичай літають у далекі аеропорти, то треба було ще добратися з Бове до центру Парижа. Блогерка обрала таксі , і це коштувало 2400 гривень.

Утім, тут можна зекономити, дочекавшись шатла за приблизно 500 гривень, якщо заздалегідь купити квиток онлайн.​ На місці квиток коштуватиме вже 900 гривень.

Житло та транспорт.

Апартаменти на Airbnb чи Booking у Парижі дешевими навряд чи будуть, але на 3 ночі цілком реально знайти за 6000 гривень . Це вважають бюджетним варіантом – поза центром.

Міський транспорт, як-от Navigo pass на 3 дні, обійдеться десь у 1500 гривень. Він ураховує метро, RER та автобуси. Гуляти пішки центром, звісно, можна і, мабуть, треба безкоштовно.

Блогерка показала бюджет Парижа без Лувру та інших пам'яток: дивіться відео matusevych.maryna

Їжа та пам'ятки.

Їжа коштувала мандрівниці 4000 гривень . Це реальний бюджет, якщо купувати сніданки в пекарнях (круасан плюс кава), для обідів щось готувати вдома, а ввечері брати вуличну їжу.

Щоб уникнути великих витрат, пам'ятки оглядаємо тільки зовні. Це, як пише parisperfect.com, Ейфелева вежа, Нотр-Дам, піраміда Лувру, Тріумфальна арка, Монмартр з Сакре-Кер, набережна Сени, Трокадеро тощо.

Зверніть увагу: витрати можуть бути ще меншими, якщо обрати, до прикладу, Flixbus до Парижа з Польщі замість літака, а для ночівлі – хостел. Також не забувайте бронювати всі квитки заздалегідь – так значно дешевше.

А які є відомі туристичні магніти біля парижу, зокрема в Іль-де-Франс?