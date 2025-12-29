Приклад такого навела у тіктоці matusevych.maryna. 24 Канал розповість про нього докладніше.
У блогерки витрати загальні сягнули 23 600 гривень. І ось як це вдалося:
Дорога.
Інтерсіті до Перемишля, автобус чи поїзд звідти до Кракова, відповідно, туди та назад – 5100 гривень. Далі перелі лоукостом, як-от Ryanair, від KRK до BVA в обидві сторони – 4600.
Оскільки лоукости зазвичай літають у далекі аеропорти, то треба було ще добратися з Бове до центру Парижа. Блогерка обрала таксі, і це коштувало 2400 гривень.
Утім, тут можна зекономити, дочекавшись шатла за приблизно 500 гривень, якщо заздалегідь купити квиток онлайн. На місці квиток коштуватиме вже 900 гривень.
Житло та транспорт.
Апартаменти на Airbnb чи Booking у Парижі дешевими навряд чи будуть, але на 3 ночі цілком реально знайти за 6000 гривень. Це вважають бюджетним варіантом – поза центром.
Міський транспорт, як-от Navigo pass на 3 дні, обійдеться десь у 1500 гривень. Він ураховує метро, RER та автобуси. Гуляти пішки центром, звісно, можна і, мабуть, треба безкоштовно.
Блогерка показала бюджет Парижа без Лувру та інших пам'яток: дивіться відео matusevych.maryna
Їжа та пам'ятки.
Їжа коштувала мандрівниці 4000 гривень. Це реальний бюджет, якщо купувати сніданки в пекарнях (круасан плюс кава), для обідів щось готувати вдома, а ввечері брати вуличну їжу.
Щоб уникнути великих витрат, пам'ятки оглядаємо тільки зовні. Це, як пише parisperfect.com, Ейфелева вежа, Нотр-Дам, піраміда Лувру, Тріумфальна арка, Монмартр з Сакре-Кер, набережна Сени, Трокадеро тощо.
Зверніть увагу: витрати можуть бути ще меншими, якщо обрати, до прикладу, Flixbus до Парижа з Польщі замість літака, а для ночівлі – хостел. Також не забувайте бронювати всі квитки заздалегідь – так значно дешевше.
А які є відомі туристичні магніти біля парижу, зокрема в Іль-де-Франс?
Це, звісно, Версальський палац – резиденція Людовика XIV, відома з XVII століття, на 700 кімнат. тут і Зеркальна зала, і парк з фонтанами, і багато інших здатних вразити цікавинок.
А ще не забуваймо про Паризький Діснейленд – це парк з 52 атракціонами, як-от замок Сплячої Красуні. Він розташований у місті Марн-ла-Валле, східному передмісті парижа.