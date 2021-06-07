Вперше в історії на території знаменитого замку відкривається готель. Тепер туристи можуть переночувати у Версальському дворі, але коштуватиме це не дешево – 1,5 тисячі фунтів стерлінгів (57 тисяч гривень) за ніч.

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Новий готель у Версальському палаці / Фото Airelles



Люксові апартаменти натхнені французькими королями / Фото Airelles



Кожна кімната названа на честь радників французьких правителів / Фото Airelles

Новий готель Airelles Le Grand Contrôle розташований у трьох будівлях на території Версальського палацу. Він налічує 14 царських елітних номерів з приватним дворецьким. Кімнати названі на честь важливих гостей та радників колишнього короля.

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Гості можуть скористатися басейном і спа-центром, а також ексклюзивним доступом до тих частин замку, які зазвичай закриті для відвідувачів. Плавання на човнах, гольф, екскурсія дзеркальним залом із 357 експонатів – лише частина розваг, які доступні для гостей готелю.



Басейн та спа-центр на території готелю / Фото Airelles

Цікаво: Дзеркальний зал відомий тим, що саме там був підписаний Версальський договір, який закріпив кінець Першої світової війни.

До культурної програми також включили ранкові безкоштовні приватні екскурсії садибою Тріанон та щоденне післяобіднє чаювання за традицією Марії Антуанетти. У ресторані готелю відвідувачі можуть покуштувати класичну французьку кухню, натхненну колишнім правителем Людовіком XIV. Тут ви знайдете такі вишукані страви, як фуа-гра та трюфелі.





Чаювання за традицією Марії Антуанетти / Фото Airelles



Ресторан французької кухні на території готелю / Фото Airelles

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Що варто знати про Версальський двір

Палац раніше був мисливським будиночком, побудованим Людовіком XIII в 1623 році. Із часом перетворився на величезний туристичний атракціон, який вже понад 100 років приваблює туристів з усього світу.



Безкоштовна екскурсія в Дзеркальний зал для гостей готелю / Фото Airelles