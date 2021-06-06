Мистецтво існує для того, щоб митці мали можливість виходити за рамки логічного та творити. Проте, коли творці діють всупереч усім законам природи – це вражає. Тож ми створили підбірку захопливих робіт архітекторів, які кинули виклик гравітації.

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Казкові скульптури, що танцюють з кульбабами, Робін Вайт



Казкові скульптури з кульбабами / Фото Boredpanda

Британський скульптор Робін Вайт створив серію феєричних та динамічних казкових скульптур. Здається, що герої танцюють проти вітру з кульбабою. Автор працює переважно із дротом з нержавіючої сталі, інформує Boredpanda. В якості свого підпису Вайт закопує кам'яне серце всередину кожної феї, іноді гравіюючи на серцях повідомлення.

"Кавовий поцілунок", Джонсон Цанг



Інсталяція "Кавовий поцілунок" / Фото Boredpanda

Джонсон Цанг – гонконзький скульптор, який відомий своїми нетрадиційними поєднаннями. Він використовує реалістичні скульптурні техніки, інтегруючи людей та предмети у творчі теми.

Будинок в повітрі, Алекс Чіннек



Будинок в повітрі / Фото Boredpanda

Десь у Лондоні 40-футовий будинок звільнився від кам'яної основи та піднявся в повітря. Архітектурний подвиг, розташований на східній площі Лондона в Ковент-Гардені, насправді є вишуканою ілюзією, яку реалізував художник і дизайнер Алекс Чіннек. Назва цього витвору заворожує не менше: "Візьми мою блискавку, але не кради мого грому".

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"Візьми себе в руки", Алекс Чіннек



Скульптура "Візьми себе в руки" / Фото Boredpanda

Ще одна відома робота британського художника Алекса Чіннека. Здається, частина асфальту була відшарована від поверхні автостоянки в лондонському Southbank Center. Скульптор також відомий тим, що створює публічні твори мистецтва.

"Мандрівники", Бруно Каталано



"Мандрівники", Бруно Каталано / Фото Boredpanda

Французький художник Бруно Каталано створив надзвичайну серію бронзових скульптур під назвою Les Voyageurs у Марселі. На них зображені реалістичні туристи, в яких відсутні частини їхніх тіл. Скульптури були відкриті у 2013 році на честь перемоги Марселя у конкурсі Європейської столиці культури.

Wurf VI Анни Боргман та Кенді Ленка



Імітація метання каменю Анни Боргман та Кенді Ленка / Фото Boredpanda

Художники Анна Боргман та Кенді Ленк використовують метафору метання каменю та "кидають" велику 2,5-метрову абстракцію у напрямку будинку. Скульптура завмирає перед самим ударом на висоті 25 метрів.

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"Скульптури що балансують", Єжи Кедзьора



"Балансуючі скульптури" / Фото Boredpanda

Художник-скульптор Єжи Кендзьора створив серію статуй, які уособлюють рівновагу.

Мої скульптури, як правило, протилежні, дивовижні і наполовину врівноважені. Ці витвори мистецтва перебувають у постійному русі,

– коментує художник Wooarts

Автомобільні скульптури Джері Джуди





Автомобільні скульптури / Фото Boredpanda

Це історія про те, коли дитяче захоплення автомобілями переростає у щось велике та прекрасне. Тематичні роботи належать британському художнику та дизайнеру Джері Джуді. Його твори зберігаються у важливих державних та приватних колекціях.

"Ліфт меблів – остаточний виїзд", Леандро Ерліх



"Ліфт меблів – остаточний виїзд" Леандро Ерліх / Фото Boredpanda

У своєму творі "Ліфт меблів – остаточний виїзд", аргентинський художник Леандро Ерліх зображає напівзруйновану кімнату, яка, здається, була буквально вирвана з будівлі. Скульптуру було створено для мистецького фестивалю Le Voyage a Nantes.

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"Балансування каменів" Адріан Грей



"Балансування каменів" / Фото Boredpanda

Адріан Грей – британський художник, який створює скульптури з каміння, що балансує. Робота Грея – це переважно статуї з природних елементів, а саме з природного вивітреного каменю. Як правило, він знаходить їх на узбережжях.

"Підвішений" Менаше Кадішман



"Підвішений" Менаше Кадішман / Фото Boredpanda

Протягом своєї тривалої кар'єри Менаше Кадішман створив багато скульптур, перформансів, інсталяцій та картин. Цього разу він надихнувся балансом. Дві прості форми Кадішмана беруть участь в гравітаційній грі та перемагають.

Скульптура Майкла Джонса, Єжи Кедзьори



Скульптура Майкла Джонса, Єжи Кедзьори / Фото Boredpanda

Польський геній скульптур, який знає, як приборкати гравітацію. Його статуя – це стоп-кадр гри. Єжи Кедзьори зобразив спортсмена, який хапає баскетбольний м'яч у стрибку.

"Автомобіль на ліхтарі", Бенедетто Буфаліно



"Автомобіль на ліхтарі" / Фото Boredpanda

Художник любить провокувати несподівані зустрічі між об’єктами, які апріорі несумісні. Бенедетто Буфаліно – художник-авантюрист громадських просторів. Він реалізовує скульптурні ідеї, створені в результаті різних нетрадиційних поєднань та маніпуляцій.

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"Сила природи", Лоренцо Квін



"Сила природи", Лоренцо Квін / Фото Boredpanda

Скульптор Лоренцо Квін зображує матір-природу і транслює те, як Земля обертається навколо нас. Приголомшлива скульптура натхненна катастрофою в Таїланді.