Проте до такого відпочинку треба готуватися дуже ретельно. Професійні подорожувальники розкрили секрети правильної підготовки.

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Подорожі на каяках

Поєднати полювання з мальовничими краєвидами, смачний обід та легку фізичну активність дуже просто. Варто лише відправитись у невелику подорож на каяках.

Антон Федоренко вже 20 років активно займається спортом. Він розповів, що каякінг з кожним днем стає все більш популярним видом спортивного відпочинку на воді. Адже головна його мета – релаксація. Втім для поціновувачів екстремальних подорожей можна підготувати шлях з перешкодами.

Якщо є якась команда, яка хоче більше екстриму і інструктор готовий допомогти отримати ці враження, ми таку можливість надаємо. Ті, хто хочуть просто сплавитись і подивитися на краєвиди в повній безпеці, теж отримують це,

– зазначив директор спортивного клубу "4 сторони".

Прогулянкові каяки дуже надійні. Їх можна перевернути лише навмисно, але і для цього треба докласти чималих зусиль.



Подорожі на каяках – безпечний вид активного відпочинку / Скриншот з відео 24 каналу

Відсоток переворотів на воді низький. В одномісних каяках це не більше ніж 2 випадки зі 100, у двомісних — 1 з тисячі. Але про екіпірування та безпеку завжди варто пам'ятати. Тим паче якщо ви збираєтесь у подорож на кілька днів.

За словами Антона Федоренка, в каякера має бути декілька гермомішків. Вони бувають різних розмірів – 5 літрів до 100. В них варто складати:

шолом;

рятувальний жилет;

надувний килимок;

теплий спальний мішок.

Ще одним з головним атрибутів екіпірування має бути спеціальний костюм. Новачкам Антон Федоренко радить взяти його в оренду. Ціна за добу коливається від 100 до 500 гривень.



Костюм для спуску на каяках / Скриншот з відео 24 каналу

Великої фізичної підготовки каякінг не потребує. Проте якщо ви далекі від спорту, а у відпустці зважилися на екстремальний туризм, то варто все ж таки заздалегідь змінити спосіб життя. Переглянути своє харчування, більше ходити пішки та почати робити зарядку.

Піша подорож

Якщо вода не ваша стихія, то можна обрати піший туризм. За плечима Романа Козаренко понад 20 країн та сотні тисяч подоланих кілометрів пішки. Але найбільший виклик для чоловіка не круті схили та погода, а підготовка учасників групи, адже він вже 15 років працює туристичним гідом.

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Тож новачкам варто заздалегідь підготувати список з необхідних речей, який може підказати гід. Щоб вмістити найнеобхідніше, потрібно скористатися золотим правилом – вниз покласти важкі предмети, по центру — об'ємні, зверху – речі першої потреби.

Зверху штурмова куртка, яка не пропускає вологу десь до 2 тисяч міліметрів. Далі в нас є вода, невеликий алюмінієвий казанок. Я навмисно взяв великий спальний, який важить 2 кілограми. В нього є водонепроникна оболонка, але також ще краще мати звичайний пакет,

– розповів про наповнення свого рюкзака інструктор з туризму.

Важливо взяти з собою ще дощовик, запальнички, сірники, ніж, лопатку, аптечку, каримат, їжу в сухому вигляді, змінний одяг, взуття і намет. А також – звичайну карту й компас з дзеркальцем на випадок, якщо "сядуть" ваші гаджети.



Що потрібно брати з собою в похід / Скриншот з відео 24 каналу

Якщо ви загубились Роман Козаренко радить активно рухатись, адже в гірській місцевості вночі влітку температура може впасти до нуля. Якщо ж ви лишились без води, варто знайти будь-яку річку або струмок. Проте попередньо воду варто все ж таки прокип'ятити. А ось самостійно йти в гори він взагалі не рекомендує.

Тож обирайте професійних гідів, розраховуйте власні сили, заздалегідь готуйте спорядження та вирушайте у подорож.