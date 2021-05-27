Ось 5 озер, де можна вдало відпочити біля води. Найголовніше, що кожне з них розташоване неподалік Львова.

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Озеро "Наварія" (Щирецьке водосховище)

Це водосховище на річці Щирка, яке розташоване в селі Наварія. Водойма величезних розмірів, а на її околицях розташовані місця для відпочинку: альтанки, мангали й пляжна зона, звідки найкращий краєвид на озеро. Однак купатися не рекомендують через забруднення стічними водами. Тут можна порибалити й навіть спробувати повеслувати, якщо дозволять. Річ у тім, що на березі є веслувальна база.

Янівський громадський став

Це рукотворна водойма, неподалік Івано-Франкового. Східна і північно-східна частина ставу прилягає до заповідника "Розточчя". Озеро відоме як місце відпочинку під час перельотів та зимівлі багатьох видів птахів.

Тут є альтанки з мангалами і дровами, й можна порибалити. Окрім цього, є пляжна зона та дитячий майданчик.

Гамаліївське водосховище

Це місце ще має назву "Львівське море". Берег облаштований бетонними плитами, є альтанки з мангалом. Проте найбільшою популярністю водойма користується серед рибалок.

На відміну від попередніх озер, вхід сюди платний – 20 гривень, риболовля – 100.

Озеро Віжомля

Одне з найбільших озер Львівщини. Чудове місце для пікніка із можливістю покупатися та позасмагати. Часто туристи приїжджають з наметами. Крім того, тут можна порибалити.

Чорні озера

Вони отримали таку назву через колір води. Територія Чорних озер є однією з рекреаційних зон Яворівського національного парку. Тут облаштовані місця для відпочинку: альтанки, літні відпочинкові навіси, мангали, місця для розведення вогнищ. Трохи далі можна й порибалити.