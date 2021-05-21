Однак туристів пускатимуть лише у безпечні зони будівлі. Про це заявив Василь Петрик – керівник управління охорони об'єктів культурної спадщини департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА.

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Вже є інформація про запис на відвідування замку, але поки що він буде доступний для туристів лише у вихідні та за попереднім записом, – зазначив він.

На своїй сторінці у Фейсбуці замок повідомив, що за попередньою реєстрацією, екскурсії проводитимуть щосуботи та неділі з 10:00 до 17:00 для груп до 20 осіб.

Вартість екскурсії – 100 гривень, для студентів і пенсіонерів – 50 гривень. Для дітей до 12 років у супроводі батьків, членів спілки архітекторів, особам з інвалідністю, ветеранам бойових дій і АТО за пред'явлення посвідчення – вхід безкоштовний.

Що відомо про Свірзький замок?

Він розташований у Перемишлянському районі Львівської області. Перші згадки про нього датуються 1530 роком, коли замок належав роду Свірзьких. Сучасного вигляду він набув з середини XVII століття, коли перейшов у власність графа Цетнера і належав його нащадкам до XIX століття.

Найбільших ушкоджень замок зазнав під час Першої світової війни — його спалили російські війська. У міжвоєнні роки замок спробували відреставрувати. Наступні реставраційні роботи проводились у 1975 – 1983-х під керівництвом архітектора Андрія Шуляра. 2022 року Свірзький замок планують відреконструювати у межах програми "Велика реставрація".