Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що проєкт "Велика реставрація" виходить на новий етап.
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Це вагомий крок до порятунку і збереження нашої спадщини. Адже вона – невід'ємна частина нашої ідентичності, історії та нас самих,
– наголосив посадовець.
За словами Ткаченка, проєкт є яскравим прикладом того, як змінюється ставлення до культури на рівні держави.
Міністр наголосив, що обрані об'єкти – лише початок. Якщо процес реставрації запустять, його вже не зупинити. Це ілюструє досвід європейських країн.
Загалом у першому відборі взяли участь 211 проєктів. Водночас до програми допустили лише 109 проєктів.
До першої десятки увійшли різноманітні проєкти від:
- Чернівецької обласної державної адміністрації.
- Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
- "Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького".
- "Національного заповідника "Софія Київська".
- Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець".
- Волинської обласної державної адміністрації.