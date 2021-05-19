Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что проект "Большая реставрация" выходит на новый этап.

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Это весомый шаг к спасению и сохранению нашего наследия. Ведь оно – неотъемлемая часть нашей идентичности, истории и нас самих,

– подчеркнул чиновник.

По словам Ткаченко, проект является ярким примером того, как меняется отношение к культуре на уровне государства.

Обратите внимание! "Большая реставрация" – это один из проектов "Большой стройки", которую инициировал Владимир Зеленский.

Министр подчеркнул, что выбранные объекты – только начало. Если процесс реставрации запустят, его уже не остановить. Это иллюстрирует опыт европейских стран.

Всего в первом отборе приняли участие 211 участников. В то же время к программе допустили лишь 109 проектов.

В первую десятку вошли разные проекты от:

Черновицкой областной государственной администрации.

Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

"Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого".

"Национального заповедника "София Киевская".

Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец".

Волынской областной государственной администрации.

Обратите внимание! С полным перечнем объектов можно ознакомиться здесь.