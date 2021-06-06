Искусство существует для того, чтобы художники имели возможность выходить за рамки логического и творить. Однако, когда создатели действуют вопреки всем законам природы – это впечатляет. Поэтому мы создали подборку увлекательных работ архитекторов, которые бросили вызов гравитации.

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Сказочные скульптуры танцуют с одуванчиками, Робин Уайт



Сказочные скульптуры с одуванчиками / Фото Boredpanda

Британский скульптор Робин Уайт создал серию феерических и динамических сказочных скульптур. Кажется, что герои танцуют против ветра с одуванчиком. Автор работает в основном с проволокой из нержавеющей стали, Boredpanda . В качестве своей подписи Уайт закапывает каменное сердце внутрь каждой феи, иногда нанося на ​​сердцах сообщение.

"Кофейный поцелуй", Джонсон Цанг



Инсталляция "Кофейный поцелуй" / Фото Boredpanda

Джонсон Цанг – гонконгский скульптор, известный своими нетрадиционными сочетаниями. Он использует реалистичные скульптурные техники, интегрируя людей и предметы в творческие темы.

Дом в воздухе, Алекс Чиннек



Дом в воздухе / Фото Boredpanda

Где-то в Лондоне 40-футовый дом освободился от каменной основы и поднялся в воздух. Архитектурный подвиг, расположенный на восточной площади Лондона в Ковент-Гардене, на самом деле изысканная иллюзия, которую реализовал художник и дизайнер Алекс Чиннек. Название этого произведения завораживает не меньше: "Возьми мою молнию, но не воруй моего грома".

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"Возьми себя в руки", Алекс Чиннек



Скульптура "Возьми себя в руки" / Фото Boredpanda

Еще одна известная работа британского художника Алекса Чиннека. Кажется, часть асфальта была отслоена от поверхности автостоянки в лондонском Southbank Center. Скульптор также известен тем, что создает публичные произведения искусства.

"Путешественники", Бруно Каталано



"Путешественники", Бруно Каталано / Фото Boredpanda

Французский художник Бруно Каталано создал чрезвычайную серию бронзовых скульптур под названием Les Voyageurs в Марселе. На них изображены реалистичные туристы, в которых отсутствуют части их тел. Скульптуры были открыты в 2013 году в честь победы Марселя в конкурсе Европейской столицы культуры.

Wurf VI Анны Боргман и Кэнди Ленка



Имитация метания камня Анны Боргман и Кэнди Ленка / Фото Boredpanda

Художники Анна Боргман и Кэнди Ленк используют метафору метания камня и "кидают" большую 2,5-метровую абстракцию в направлении дома. Скульптура замирает перед самым ударом на высоте 25 метров.

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"Балансирующие с кульптуры ", Ежи Кедзьор



"Балансирующие скульптуры" / Фото Boredpanda

Художник-скульптор Ежи Кендзера создал серию статуй, олицетворяющих равновесие.

Мои скульптуры, как правило, противоположные, удивительные и наполовину уравновешены. Эти произведения искусства находятся в постоянном движении,

– комментирует художник Wooarts.

Автомобильные скульптуры Джерри Джуды





Автомобильные скульптуры / Фото Boredpanda

Это история о том, как детское увлечение автомобилями переросло в нечто большое и прекрасное. Тематические работы принадлежат британскому художнику и дизайнеру Джерри Джуди. Его произведения хранятся в ведущих государственных и частных коллекциях.

"Лифт мебели – окончательный выезд", Леандро Эрлих



"Лифт мебели – о кончательный выезд" Леандро Эрлих / Фото Boredpanda

В своем произведении "Лифт мебели – окончательный выезд", аргентинский художник Леандро Эрлих изображает полуразрушенную комнату, которая, кажется, была буквально вырвана из здания. Скульптура была создана для художественного фестиваля Le Voyage a Nantes.

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"Б алансирующие камни" Адриан Грей



"Б алансирующие камни" / Фото Boredpanda

Адриан Грей – британский художник, который создает скульптуры из б алансирующих камней. Работа Грея – это преимущественно статуи из природных элементов, а именно из природного выветренного камня. Как правило, он находит их на побережьях.

"Подвешенный" Менаше Кадишман



"Подвешенный" Менаше Кадишман / Фото Boredpanda

На протяжении своей длительной карьеры Менаше Кадишман создал много скульптур, перформансов, инсталляций и картин. На этот раз он вдохновился балансом. Две простые формы Кадишмана участвуют в гравитационной игре и побеждают.

Скульптура Майкла Джонса, Ежи Кедзьор



Скульптура Майкла Джонса, Ежи Кедзьор / Фото Boredpanda

Польский гений скульптур, который знает, как обуздать гравитацию. Его статуя – это стоп-кадр игры. Ежи Кедзьор изобразил спортсмена, котор ы й хватает баскетбольный мяч в прыжке.

"Автомобиль на фонаре", Бенедетто Буфалино



"Автомобиль на фонаре" / Фото Boredpanda

Художник любит провоцировать неожиданные встречи между объектами, которые априори несовместимы. Бенедетто Буфалино – художник-авантюрист общественных пространств. Он реализует скульптурные идеи, созданные в результате различных нетрадиционных сочетаний и манипуляций.

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"Сила природы", Лоренцо Квин



"Сила природы", Лоренцо Квин / Фото Boredpanda