Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку из 5 самых популярных вершин, которые стоит покорить. Поэтому не медлите, собирайте снаряжение и отправляйтесь в поход!

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Поп Иван Черногорский

Удобнее всего добираться собственным авто. Нужно выбирать такое, что сможет преодолеть определенные участки, которые не в лучшем состоянии. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, что провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Кроме того, эта модель позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.


SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:​


Удачного восхождения!