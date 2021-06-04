Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує вам добірку з 5 найпопулярніших вершин, які варто підкорити. Тож не зволікайте, збирайте спорядження й вирушайте в похід!

Читайте також Активний відпочинок в Україні: ідеї для туристів, які не бояться екстриму

Піп Іван Чорногірський

Найзручніше добиратися власним авто. Потрібно обирати таке, що зможе подолати певні ділянки, які не в найкращому стані. Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, що провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Крім того, ця модель дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. 


SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:


Вдалого сходження!