Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує вам добірку з 5 найпопулярніших вершин, які варто підкорити. Тож не зволікайте, збирайте спорядження й вирушайте в похід!

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Однією з найвищих вершин Чорногірського хребта є ця гора, що сягає 2 028 метри. Вона розташована на південно-східній частині масиву Чорногора на межі двох областей: Закарпатської та Івано-Франківської. З вершини Попа Івана відкриваються мальовничі панорами на Говерлу, Бребенескул, Петрос, Гутин Томнатик та на гору Ребра.

Її родзинка – кам'яна обсерваторія, яку в 30-х роках XX століття побудували поляки. Віднедавна, вона була частково відновлена для туристичних потреб. Затятим мандрівникам вона відома за назвою "Білий Слон".

Петрос

Гора висотою 2 020 метри розташована у північно-західній частині масиву між горами Шешул і Говерлою. Характеризується стрімкими схилами, тому досвідчені туристи не рекомендують ходити сюди без спеціального спорядження.

Нерідко її називають "Грозова гора". Все тому що в негоду в ці місцини завжди б'ють блискавки, а шквальний вітер ламає та зносить всі будівлі на горі. Насправді цей маршрут доволі складний, але вартий підкорення.

Бребенескул Друга серед найвищих гір Карпат (2 038 метри). Вона розташована на середині Чорногірського хребта, між горами Мунчель і Ребра. З гуцульського діалекту назва перекладається як "випуклий", що повністю характеризує форму вершини. Її вважають однією з найкрасивіших вершин на хребті: через особливе розташування і клімат на її схилах весь рік може лежати сніг, навіть влітку. Недалеко від неї розташоване найбільше високогірне озеро України – Бребенескул. Гутин Томнатик Вершина розташована в Рахівському районі, і сягає 2 016 метри. Вона є двотисячником Чорногори й частиною Карпатського біосферного заповідника. Часто її оминають при підйомі на Бребенескул, але не радимо так робити, адже тутешня природа вражає. Дорогою сюди можна знайти озеро Бребенескул. Зверніть увагу Відпочинок в горах: найпопулярніші туристичні локації Карпат навесні Говерла

Яка ж добірка без найвищої гори України (2 061 метра). Так, її підкорили ще далеко не всі! Однак у літню пору року людей тут дуже багато, особливо у вихідні. Тому охочим насолодитися тишею, пейзажами та зробити красиві фото, потрібно обирати будні.

Цікаво, що на вершині встановлений кам'яний монумент у формі тризуба та закладено капсули із землею з усіх областей України. До речі, один із джерел Пруту бере свій початок саме в підніжжі гори, а поруч розташовані мальовничі водоспади.

Чим дістатися?