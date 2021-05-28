Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує добірку місць для екстремалів. Якщо полюбляєте полоскотати собі нерви – вона саме для вас!

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На квадроциклах Олешківськими пісками

За 30 кілометрів від Херсона розташована українська пустеля. Зазвичай сюди їдуть, щоб провести день серед піщаних хвиль та височенних дюн, і помилуватися світанком або заходом. Однак тут можна зайнятися цікавішими активностями – покататися на квадроциклах, або ж проїхатися пісками на лижах.

Скелелазіння в Денешах

Це місце ще називають Меккою альпіністів і скелелазів. Воно розташоване на Житомирщині. Тут є все: неповторна природа, ліс, річка Тетерів й скелі висотою до 25 метрів. В розпал сезону в Денешах досить людно, але знайдеться заняття як для досвідчених скелелазів, так і для початківців.

Також цей вид активного спорту можна спробувати на Львівщині – Скелі Довбуша, де є опрацьовані маршрути під нижню страховку, а також чудові можливості для лазіння з верхньою страховкою.

Політ на флайборді в Києві

Високо злетіти над водою – мрія багатьох. Флайбордінг – вид спорту, який дозволить здійснити її. В столиці України його можна спробувати у двох місцях: Вейкборд-база "Адреналін" та Вейкборд-база "Flyingpro". Повірте, після таких розваг, адреналіну у вас буде чимало.

Рафтинг на Південному Бузі

У травні річки стають повноводними й настає пора активного сплаву. Рафтинг здійснюється на надувних човнах під наглядом професіоналів. Одне з найпопулярніших місць – пороги на Південному Бузі недалеко від села Мигія.

Крім того, можна влаштувати сплав по Дністру, а затятим екстремалам – в Карпатах.

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Найдовший тролей у Буковелі

Якщо вже сильно хочеться полоскотати собі нерви, варто пронестися найдовшим з тролеїв України – 1130 метрів з перепадом висоти більше ніж 190 метрів. Він розміщений на гірськолижному курорті "Буковель" і користується неабиякою популярністю саме влітку. Уявіть, які мальовничі краєвиди відкриються перед вами.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:



Вдалої мандрівки!