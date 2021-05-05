Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує вам добірку місць, куди варто поїхати цієї весни. Не зволікайте – розпочинайте планувати мандрівку!

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Які локації Карпат відвідати навесні?

Вухатий Камінь

Ця гора увійшла до списку найпопулярніших туристичних маршрутів у Карпатах. Її висота 1864 метри, а особливість вершини – наявність безлічі скель химерних форм. Панорами, які відкриваються звідси неймовірно мальовничі. Оцінити пейзажі можна організувавши піший похід, під час якого ви також зможете відвідати Дзембронський водоспад.

Віадук у Ворохті

Чарівний міст, немов з фільму про Гаррі Поттера. Це залізничний кам'яний арковий міст через річку Прут на Івано-Франківщині у селищі Ворохта. Він є одним з найстаріших та найдовших віадуків Європи: довжина 200 метрів, а протяжність центральної арки – 30 метрів.

Скелі Довбуша

Це скельно-печерний комплекс на висоті 668 метрів, який розташований неподалік від села Бубнища в Івано-Франківській області. Скельні виступи утворились тут приблизно 70 мільйонів років тому. Любителі екстриму можуть піднятися на вершину скель та помилуватися їхньою величчю і зробити гарні знімки.

Водоспад Шипіт

Найкрасивіший на Закарпатті водоспад Шипіт входить в список семи природних чудес України. Він розташований на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава в глибокій ущелині річки Пилипець. Водоспад утворився на місці виходу стійких пісковиків палеогену й гравелітів з тонкими прошарками сланців. 14-метровий Шипіт є однією з головних родзинок Міжгірщини.

Піп Іван Чорногірський Ця вершина висотою 2028 метрів приваблює мандрівників з усіх куточків України та не лише, своєю несхожістю на інші карпатські вершини. Її особливість – кам'яна будівля колишньої обсерваторії – найвище розташована споруда в Україні, в якій постійно жили й працювали люди. Туристичні маршрути Чорногорою є найпопулярнішими в Карпатах, бо всього за 4 – 5 днів можна пройти весь хребет та піднятися на усі двотисячники: Говерла, Бребенескул, Ребра, Петрос, Піп Іван та Гутин Томнатик. Озеро Синевир

Поїздка в Карпати не може обійтися без відвідування найбільшого високогірного озера України – Синевиру. Воно розташоване в Закарпатській області недалеко від Межигір'я й займає цілих 7 гектарів. Загадковість цього місця зачарує назавжди, вам закортить дізнатися всі легенди та таємниці Морського ока.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Також вона обладнана повністю світлодіодними фарами та Auto Light Assist – системою автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:



Вдалої мандрівки!​