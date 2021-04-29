В Україні є безліч затишних і красивих місць, де можна із задоволенням відпочити. Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує вам добірку саме таких локацій.

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Сакури в Ужгороді

На початку травня цвітіння сакури ще триватиме. Ви просто зобов'язані стати свідками цього дивовижного видовища, й звісно, зробити гарні світлини.

Здебільшого дерева ростуть на вулиці Митній. Також японська вишня висаджена вздовж всієї дороги від площі дружби Народів до перехрестя з Собранецькою.

Дендропарк Олександрія

Парк є одним з найбільших у Східній Європі та найбільшим серед оформлених архітектурно-ландшафтних в Україні. Оскільки територія значних розмірів – майже 300 гектарів, при вході можна орендувати велосипед. Саме так ви можете з легкістю оглянути й тамтешню архітектуру, що вражає своєю красою.

Водоспад Сопіт на Львівщині

Він не є таким популярним як Гуркало чи Кам'янка, однак не менш цікавий для відвідин. Його висота — 8 метрів, а глибина чаші сягає пів метра. Вода не падає донизу, а стікає скелястим крутим схилом, впадаючи до Сопотянки, притоки Стрию. Довкола водоспаду росте мальовничий карпатський ліс.

Ландшафтний парк Буки

При в'їзді на територію є затоплений на половину місточок. Це зроблено для миття коліс автомобілів гостей. Сюди приїжджають з різних причин – прогулятися алеями парку, пофотографуватись біля оригінальних скульптур, відвідати храм святого Євгенія або помилуватись озером.

Тустань

Це одне з найвідоміших місць відпочинку у Львівській області. На скелях збереглись петрогліфи – висічені в камені малюнки, що зображують Сонце, тварин, людей та інші символи. Грандіозні панорами з висоти урицьких скель варті того, щоб забратися на самий верх фортеці по довгих і витких дерев'яних сходах.

Чернівці

Це місто називають "українським Парижем" через вишукану архітектуру. У серці Буковини рекомендується відвідати драматичний театр, міську ратушу та міські площі. Звісно, неможливо оминути Чернівецький національний університет – один із найстаріших, а також найкрасивіших університетів України, і єдиний в країні, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Дендропарк "Софіївка" в Умані

Найвідоміший парк в Україні щороку відвідує близько 500 тисяч людей. Його площа становить 179 гектарів, на ній росте понад 3300 різновидів місцевих і екзотичних рослин. А також тут є безліч старовинних альтанок, містків, фонтанів, павільйонів і тематичних затишних куточків, тому влаштувати пікнік зможете точно.

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Чим дістатися?

Найзручніше добиратися власним авто. Потрібно обирати таке, що зможе подолати певні ділянки, які не в найкращому стані. Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, адже ця модель провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Також дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. А її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:



Приємної мандрівки!