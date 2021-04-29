В Украине есть множество уютных и красивых мест, где можно с удовольствием отдохнуть. Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку именно таких локаций.

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Куда поехать на майские праздники в Украине

Сакуры в Ужгороде

В начале мая цветения сакуры еще будет продолжаться. Вы просто обязаны стать свидетелями этого удивительного зрелища, и конечно, сделать красивые фотографии.

В основном деревья растут на улице Мытной. Также японская вишня высажена вдоль всей дороги от площади Дружбы народов до перекрестка с Собранецкой.

Дендропарк Александрия

Парк является одним из крупнейших в Восточной Европе и крупнейшим среди оформленных архитектурно-ландшафтных в Украине. Поскольку территория внушительных размеров – почти 300 гектаров, при входе можно арендовать велосипед. Именно так вы можете с легкостью осмотреть и тамошнюю архитектуру, что поражает своей красотой.

Водопад Сопот на Львовщине

Он не такой популярный как Гуркало или Каменка, однако не менее интересен для посещения. Его высота – 8 метров, а глубина чаши достигает полметра. Вода не падает вниз, а стекает скалистым крутым склоном, впадая в Сопотянку, притоки Стрыя. Вокруг водопада растет живописный карпатский лес.

Ландшафтный парк Буки

При въезде на территорию есть затоплен на половину мостик. Это сделано для мойки колес автомобилей гостей. Сюда приезжают по разным причинам – прогуляться по аллеям парка, пофотографироваться у оригинальных скульптур, посетить храм святого Евгения или полюбоваться озером.

Тустань

Это одно из самых известных мест отдыха во Львовской области. На скалах сохранились петроглифы – высеченные в камне рисунки, изображающие Солнце, животных, людей и другие символы. Грандиозные панорамы с высоты урицких скал стоят того, чтобы забраться на самый верх крепости по длинной и вьющийся деревянной лестнице.

Черновцы

Этот город называют "украинским Парижем" из-за изысканной архитектуры. В сердце Буковины рекомендуется посетить драматический театр, городскую ратушу и городские площади. Конечно, невозможно обойти Черновицкий национальный университет – один из старейших, а также самых красивых университетов Украины, и единственный в стране, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дендропарк "Софиевка" в Умани

Самый известный парк в Украине ежегодно посещает около 500 тысяч человек. Его площадь составляет 179 гектаров, на ней растет более 3300 видов местных и экзотических растений. А также здесь есть множество старинных беседок, мостиков, фонтанов, павильонов и тематических уютных уголков, поэтому устроить пикник сможете точно.

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Чем добраться?

Удобнее всего добираться собственным авто. Нужно выбирать такое, что сможет преодолеть определенные участки, которые не в лучшем состоянии. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, ведь эта модель провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Также позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. А ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:​



Приятного путешествия!