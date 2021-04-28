Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает отправиться в единственный в мире Музей Писанки. Узнайте, почему его стоит посетить. Конечно, с соблюдением карантинных ограничений: ношением масок и социальной дистанцией.
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Архитектурное сооружение в форме самого большого в мире писанкового яйца (высота – 13,5 метров) стала визитной карточкой Коломыи и привлекает посетителей из всех стран. Музей специально создан для сохранения и экспонирования произведений писанковой росписи – писанок.
Коллекции Музея
Сейчас Музей обладает коллекцией, насчитывающей более 12 000 писанок и декоративных яиц из разных регионов Украины и стран мира (Пакистана, Беларуси, Польши, США, Франции и других). Это и писанки, крашанки, дряпанки, созданные на куриной, гусиной, страусовой или даже перепелиной скорлупе.
Бесценной является писанка, которая была написана природными красителями на гусином яйце еще более 500 лет назад. Ее нашли в 2013 году во Львове в водозаборной башне во время археологических раскопок.
Копия древнейшей писанки в Украине / Фото: en.wikipedia.org
Среди экспонатов также есть писанки с подписями известных деятелей Украины. Например, президентов Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
Экскурсия
Здесь вы сможете не только рассмотреть коллекцию, но и стать участником мастер-классов по росписи писанки. Также в музее постоянно проходят различные выставки мастеров народного искусства.
Экскурсия в Музей Писанки / Фото: en.wikipedia.org
Следует отметить, что в 2017 году за высокий рейтинг от посетителей Музей Писанки получил сертификат-отличие от популярного во всем мире сайта для путешественников TripAdvisor.
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Чем добраться?
Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом.
SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua
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Удачной поездки!