Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает отправиться в единственный в мире Музей Писанки. Узнайте, почему его стоит посетить. Конечно, с соблюдением карантинных ограничений: ношением масок и социальной дистанцией.

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Архитектурное сооружение в форме самого большого в мире писанкового яйца (высота – 13,5 метров) стала визитной карточкой Коломыи и привлекает посетителей из всех стран. Музей специально создан для сохранения и экспонирования произведений писанковой росписи – писанок.

Коллекции Музея

Сейчас Музей обладает коллекцией, насчитывающей более 12 000 писанок и декоративных яиц из разных регионов Украины и стран мира (Пакистана, Беларуси, Польши, США, Франции и других). Это и писанки, крашанки, дряпанки, созданные на куриной, гусиной, страусовой или даже перепелиной скорлупе.

Бесценной является писанка, которая была написана природными красителями на гусином яйце еще более 500 лет назад. Ее нашли в 2013 году во Львове в водозаборной башне во время археологических раскопок.



Копия древнейшей писанки в Украине / Фото: en.wikipedia.org

Среди экспонатов также есть писанки с подписями известных деятелей Украины. Например, президентов Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Экскурсия

Здесь вы сможете не только рассмотреть коллекцию, но и стать участником мастер-классов по росписи писанки. Также в музее постоянно проходят различные выставки мастеров народного искусства.





Экскурсия в Музей Писанки / Фото: en.wikipedia.org

Следует отметить, что в 2017 году за высокий рейтинг от посетителей Музей Писанки получил сертификат-отличие от популярного во всем мире сайта для путешественников TripAdvisor.

Стоимость входа – 30 гривен для взрослых; для студентов, учащихся и пенсионеров – 15. Если же хотите, чтобы вам провели экскурсию, то взрослым придется заплатить 100 гривен, а студентам и учащимся – 80. По такой же цене (80 гривен) можно приобрести семейную экскурсию.

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Удачной поездки!