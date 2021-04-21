Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку удачных мест для пикника. Здесь днепровские острова, берега озер, лесные массивы и парки.

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Где устроить пикник в Киеве?

Голосеевский парк

Это ли не самая удачная локация для пикника, ведь территория примерно 140 гектаров – места хватит всем.

Расстелить плед и поесть чего-нибудь вкусненького можно где угодно, а вот жарить разрешено лишь около четырех парковых озер, где расположены беседки с мангалами.



Голосеевский парк / Фото: Instagram / @nevedrova_oksana

Труханов остров

Место расположения – главная особенность. Остров раскинулся в самом центре столицы, поэтому в выходной день будьте готовы потратить немного времени на поиск свободного места.

Днем у вас есть возможность полюбоваться очаровательными видами на Днепр, а ночью здесь начинают разжигать кальяны и работают диджеи.

Пуща-Водица

Хороший сосновый лес, каскады озер с песчаными пляжами и чистый воздух – все это предлагает Пуща-Водица.

Здесь немало мест для отдыха, ведь на территории оборудовано несколько зон отдыха с мангалами и беседками. Также есть прокат лодок и катамаранов и несколько кафе.



Пуща-Водица / Фото: Instagram / @nataliyagonchareni

Парк "Муромец"

Это красивое место отдыха. Здесь каждый найдет что-то для себя: прогулка по аллеям, пикник в окружении природы, или экстремальные развлечения, поскольку на территории расположен экстрим-парк Х-PARK.

Однако не экстримом единственным. Жители и гости города могут выбрать беседку с мангалом, и еще заказать кальян, дрова или какие-то вкусности, напитки.

Виноградарь

Конечно, нельзя обойти лесопарковую зону на массиве Виноградарь, которая является официальным и очень популярным местом для пикников в Киеве.

Желающие имеют возможность арендовать деревянные беседки со скамейками, стульями и мангалами. Если же хотите активного отдыха, рядом расположен веревочный парк.

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Удачного пикника!