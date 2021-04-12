Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил для вас места, где можно удачно порыбачить. Хватайте удочку и отправляйтесь в путешествие!

Читайте также Выходные с детьми в апреле: места, что подарят максимум положительных эмоций

Куда поехать рыбачить в Украине?

Белые Камни

Под Киевом в пределах Голосеевского района расположился Центр семейной рыбалки Белые Камни. Для желающих порыбачить специально оборудованные платформы. Также для отдыха есть беседки с мангалами. Здесь охотятся на щук, карпов, сомов, осетров, толстолобика, амуров, хищных окуней и даже можно поймать форель.

Для женщин рыбалка бесплатная, а дети до 12 лет могут попробовать свои силы на "детском" водоеме.



Центр семейной рыбалки Белые Камни / Фото: Instagram / @bili_kameni

Стоимость: За один день рыбалки при норме вылова 4 килограмма – 500 гривен.

Дельта Роси

Замечательную рыбалку на реке Рось, которая преимущественно течет Приднепровской возвышенностью, в пределах Винницкой, Киевской и Черкасской областей, обещает база отдыха "Дельта Роси". Здесь созданы все условия: пикник, купание в реке, прогулки по лесу, "тихая" охота, дайвинг, прогулки на катере и даже катание на водных лыжах.

Здесь водится плотва, голавль, красноперка, густера, горчак и другие. Пойманную рыбу вы можете забрать с собой или приготовить из нее уху в казане на открытом огне.



База отдыха и рыбалки "Дельта Роси" / Фото: Instagram / @deltarosi

Стоимость: проживание – от 500 гривен в сутки. Стоимость аренды лодки с мотором – 1 000 гривен, без мотора – 400.

Гамалеевка

Озеро расположено примерно в 10 километрах от Львова в Пустомытовском районе, вблизи села Гамалеевка. Это место для тех, кто хочет не только порыбачить, но и полностью отстраниться от окружающих, ведь по сравнению с прошлыми предложениями – инфраструктура здесь отсутствует, только рыбалка.

Здесь охотятся на карася, карпа, сома, белого амура и окуня.



Рыбалка в Гамалеевке вблизи Львова / Фото: Фейсбук

Стоимость: 100 гривен в сутки. Ловля на хищника с берега стоит 20 гривен.

Тортуга

Рыболовная база "Тортуга" – популярное в рыболовных кругах убежище. Здесь у вас есть возможность порыбачить в дельте Дуная, ведь база расположена в городке Вилково Одесской области.

Рыбаки охотятся за сомом, жерехом, судаком и сазаном. Также хорошо ловятся: карась, окунь, щука, красноперка, плотва, подлещик, густера и другая рыба.