Неподалік Києва в межах Голосіївського району розташувався Центр сімейної риболовлі Білі Камені. Для охочих порибалити спеціально обладнані платформи. Також для відпочинку є альтанки з мангалами. Тут полюють на щук, коропів, сомів, осетрів, товстолобів, амурів, хижих окунів і навіть можна впіймати форель.
Для жінок рибалка безкоштовна, а діти до 12 років можуть спробувати свої сили на "дитячій" водоймі.
Центр сімейної риболовлі Білі Камені / Фото: Instagram / @bili_kameni
Дельта Росі
Чудову риболовлю на річці Рось, яка переважно тече Придніпровською височиною, у межах Вінницької, Київської та Черкаської областей, обіцяє база відпочинку "Дельта Росі". Тут створені всі умови: пікнік, купання в річці, прогулянки лісом, "тихе" полювання, дайвінг, прогулянки на катері та навіть катання на водних лижах.
Тут водиться плотва, головень, краснопірка, густера, гірчак та інші. Спійману рибу ви можете забрати з собою або приготувати з неї юшку в казані на відкритому вогні.
База відпочинку та риболовлі "Дельта Росі" / Фото: Instagram / @deltarosi
Гамаліївка
Озеро розташоване приблизно за 10 кілометрів від Львова у Пустомитівському районі, поблизу села Гамаліївка. Це місце для тих, хто хоче не лише порибалити, а й повністю відсторонитися від навколишніх, адже у порівняні з минулими пропозиціями – інфраструктура тут відсутня, лише риболовля.
Тут полюють на карася, коропа, сома, білого амура та окуня.
Риболовля в Гамаліївці поблизу Львова / Фото: Фейсбук