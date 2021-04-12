Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував для вас місця, де можна вдало порибалити. Хапайте вудку й вирушайте в мандрівку!

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Куди поїхати рибалити в Україні?

Білі Камені

Неподалік Києва в межах Голосіївського району розташувався Центр сімейної риболовлі Білі Камені. Для охочих порибалити спеціально обладнані платформи. Також для відпочинку є альтанки з мангалами. Тут полюють на щук, коропів, сомів, осетрів, товстолобів, амурів, хижих окунів і навіть можна впіймати форель.

Для жінок рибалка безкоштовна, а діти до 12 років можуть спробувати свої сили на "дитячій" водоймі.



Центр сімейної риболовлі Білі Камені / Фото: Instagram / @bili_kameni

Вартість: За один день риболовлі за норми вилову 4 кілограми – 500 гривень.

Дельта Росі

Чудову риболовлю на річці Рось, яка переважно тече Придніпровською височиною, у межах Вінницької, Київської та Черкаської областей, обіцяє база відпочинку "Дельта Росі". Тут створені всі умови: пікнік, купання в річці, прогулянки лісом, "тихе" полювання, дайвінг, прогулянки на катері та навіть катання на водних лижах.

Тут водиться плотва, головень, краснопірка, густера, гірчак та інші. Спійману рибу ви можете забрати з собою або приготувати з неї юшку в казані на відкритому вогні.



База відпочинку та риболовлі "Дельта Росі" / Фото: Instagram / @deltarosi

Вартість: проживання – від 500 гривень на добу. Вартість оренди човна з мотором – 1 000 гривень, без мотора – 400.

Гамаліївка

Озеро розташоване приблизно за 10 кілометрів від Львова у Пустомитівському районі, поблизу села Гамаліївка. Це місце для тих, хто хоче не лише порибалити, а й повністю відсторонитися від навколишніх, адже у порівняні з минулими пропозиціями – інфраструктура тут відсутня, лише риболовля.

Тут полюють на карася, коропа, сома, білого амура та окуня.



Риболовля в Гамаліївці поблизу Львова / Фото: Фейсбук