Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку мест, куда стоит поехать этой весной. Не медлите – начинайте планировать путешествие!

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Какие локации Карпат посетить весной?

Ушастый Камень

Эта гора вошла в список самых популярных туристических маршрутов в Карпатах. Ее высота 1864 метра, а особенность вершины – наличие множества скал причудливых форм. Панорамы, открывающиеся отсюда невероятно живописны. Оценить пейзажи можно организовав пеший поход, во время которого вы также сможете посетить Дзембронский водопад.

Виадук в Ворохте

Волшебный мост, словно из фильма о Гарри Поттере. Это железнодорожный каменный арочный мост через реку Прут в Ивано-Франковской области в поселке Ворохта. Он является одним из старейших и самых длинных виадуков Европы: длина 200 метров, а протяженность центральной арки – 30 метров.

Скалы Довбуша

Это скально-пещерный комплекс на высоте 668 метров, который расположен неподалеку от села Бубнища в Ивано-Франковской области. Скальные выступы образовались здесь примерно 70 миллионов лет назад. Любители экстрима могут подняться на вершину скал и полюбоваться их величием и сделать хорошие снимки.

Водопад Шипот

Самый красивый на Закарпатье водопад Шипот входит в список семи природных чудес Украины. Он расположен на северных склонах горного массива Полонина Боржава в глубоком ущелье реки Пилипец. Водопад образовался в месте выхода устойчивых песчаников палеогена и гравелитов с тонкими прослойками сланцев. 14-метровый Шипот является одной из главных изюминок Межгорья.

Поп Иван Черногорский Эта вершина высотой 2028 метров привлекает путешественников со всех уголков Украины и не только, своей непохожестью на другие карпатские вершины. Ее особенность – каменное здание бывшей обсерватории – выше всех расположенное сооружение в Украине, в котором постоянно жили и работали люди. Туристические маршруты Черногорой являются самыми популярными в Карпатах, так как всего за 4 – 5 дней можно пройти весь позвоночник и подняться на все двухтысячники: Говерла, Бребенескул, Ребра, Петрос, Поп Иван и Гутин Томнатик. Озеро Синевир

Поездка в Карпаты не может обойтись без посещения крупнейшего высокогорного озера Украины – Синевир. Он расположен в Закарпатской области недалеко от Межигорья и занимает целых 7 гектаров. Загадочность этого места очарует навсегда, вам захочется узнать все легенды и тайны Морского глаза.

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Также она оборудована полностью светодиодными фарами и Auto Light Assist – системой автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

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Удачной поездки!