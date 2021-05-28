Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку мест для экстремалов. Если любите пощекотать себе нервы – она именно для вас!

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На квадроциклах по Олешковским пескам

В 30 километрах от Херсона расположена украинская пустыня. Обычно сюда едут, чтобы провести день среди песчаных волн и высоких дюн, и полюбоваться рассветом или закатом. Однако здесь можно заняться более интересными активностями – покататься на квадроциклах, или проехаться песками на лыжах.

Скалолазание в Денешах

Это место еще называют Меккой альпинистов и скалолазов. Оно расположено на Житомирщине. Здесь есть все: неповторимая природа, лес, река Тетерев и скалы высотой до 25 метров. В разгар сезона в Денешах достаточно людно, но найдется занятие как для опытных скалолазов, так и для начинающих.

Также этот вид активного спорта можно попробовать на Львовщине – Скалы Довбуша, где есть проработанные маршруты под нижнюю страховку, а также замечательные возможности для лазанья с верхней страховкой.

Полет на флайборде в Киеве

Высоко взлететь над водой – мечта многих. Флайбординг – вид спорта, что позволит осуществить ее. В столице Украины его можно попробовать в двух местах: Вейкборд-база "Адреналин" и Вейкборд-база "Flyingpro". Поверьте, после таких развлечений, адреналина у вас будет немало.

Рафтинг на Южном Буге

В мае реки становятся полноводными и наступает пора активного сплава. Рафтинг осуществляется на надувных лодках под наблюдением профессионалов. Одно из самых популярных мест – пороги на Южном Буге недалеко от села Мигия.

Кроме того, можно устроить сплав по Днестру, а ярым экстремалам – в Карпатах.

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Самый длинный троллей в Буковеле

Если сильно хочется пощекотать себе нервы, стоит пронестись самым длинным из троллей Украины – 1130 метров с перепадом высоты более 190 метров. Он расположен на горнолыжном курорте "Буковель" и пользуется большой популярностью именно летом. Представьте, какие живописные пейзажи откроются перед вами.

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:



Удачной поездки!