Фото уже превратилось из хобби во вторую профессию. За это время количество подписчиков значительно увеличилось, а качество фото - выросла. Сейчас на его аккаунт подписано уже более 19 тысяч человек.

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Стал пилотом, чтобы путешествовать

Ли Мамфорд родился в Великобритании. Когда ему было 6 лет, семья переехала в Гонконг. Как рассказал Ли, они часто ездили на отдых по Азии. Поэтому он вырос вокруг различных традиций и культур. Это и пробудило желание путешествовать.

Я всегда любил путешествия, и когда я осуществил свою мечту стать пилотом авиакомпании, это дало мне многочисленные возможности увидеть одни из самых невероятных достопримечательностей, которые может предложить эта планета. Тогда я начал фотографировать, чтобы вернуть некоторые из этих невероятных воспоминаний,

– рассказал пилот-фотограф в комментарии 24 канала.

Он добавил, что сначала снимки были скорее исключением и праздником. Но все изменилось: фотограф начал относиться к своим фото серьезнее и больше времени инвестировал в техническую сторону производства удачных снимков. Сейчас у него на "вооружении" беззеркальная Sony A7 и беспилотник DJI Mavic 2.

Работа в перерывах между отдыхом

Ли в шутку отметил, что "в перерывах между отдыхом я провожу большую часть своей работы, исследуя новые места для фотографирования". Поэтому его полеты и фотосъемки очень хорошо сочетаются.

Пилот-фотограф посетил более 40 стран мира. В инстаграми всего фото из Норвегии, США, Великобритании, Китая и Шри-Ланки. Но это не весь перечень впечатляющих кареидив.

Кстати, пандемия повлияла как на свет, так и на путешественника. Поскольку люди со всего мира были вынуждены сидеть дома, они частише смотрели фото и в Интернете. За последний год количество подписчиков в Ли значительно увеличилось. С такими фото – оно и неудивительно.

Кроме того, Ли время публикует советы к фото. Например, что арку Меза в штате Юта лучше фотографировать на рассвете.

Я могу подняться немного выше. Это позволяет мне искать новые перспективы, которые большинство людей обычно не видят с уровня земли,

– рассказал Ли.

И вот, например, снимок Гонконга с видом на смотровую площадку Джардин уже назвали шедевром.

Из-за пандемии фотограф сейчас имеет меньше рейсов по миру, но очень ждет новых путешествий.

"Суровая реальность состояния нашей туристической отрасли, когда сотни автобусов паркуются в результате длительной пандемии. Я не могу дождаться, когда путешествие снова начнется", – написал путешественник под фото.

Как вишенку на торте оставим фото Сиднея, которое фотограф считает одним из 5 самых красивых городов в мире.