Впервые в истории на территории знаменитого замка открывается отель. Теперь туристы могут переночевать в Версальском дворе, но стоить это не дешево – 1,5 тысячи фунтов стерлингов (57 000 гривен) за ночь.

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Новый отель в Версальском дворце / Фото Airelles



Люксовые апартаменты воодушевленные французскими королями / Фото Airelles



Каждая комната названа в честь советников французских королей / Фото Airelles

Новый отель Airelles Le Grand Contrôle расположен в трех зданиях на территории Версальского дворца. Он насчитывает 14 царских элитных номеров с частными дворецкими. К омнаты названы в честь важных гостей и советников бывшего короля.

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Гости могут воспользоваться бассейном и спа-центром, а также эксклюзивным доступом к тем частям замка, которые обычно закрыты для посетителей. Плавание на лодках, гольф, экскурсия зеркальным залом с 357 экспонатов – лишь часть развлечений, которые доступны для гостей отеля.



Бассейн и спа-центр на территории отеля / Фото Airelles

Интересно: Зеркальный зал известен тем, что именно там был подписан Версальский договор, закрепивший конец Первой мировой войны.

В культурную программу также включили утренние бесплатные частные экскурсии усадьбой Трианон и ежедневное послеобеденное чаепитие по традиции Марии Антуанетты. В ресторане отеля посетители могут отведать классическую французскую кухню, вдохновленную бывшим правителем Людовиком XIV. Здесь вы найдете такие изыски, как фуа-гра и трюфели.





Чаепитие по традиции Марии Антуанетты / Фото Airelles



Ресторан французской кухни на территории отеля / Фото Airelles

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Что следует знать о Версальском дворце

Версальский дворец ранее был охотничьим домиком, построенным Людовиком XIII в 1623 году. Со временем превратился в огромный туристический аттракцион, который уже более 100 лет привлекает туристов со всего мира.