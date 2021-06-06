Ограничения будут действовать в зависимости от того, какая эпидемиологическая ситуация в тех странах, откуда будут прибывать туристы, и того, вакцинированы ли они против коронавируса. Так, правительство распределило страны мира на три зоны: зеленую, оранжевую и красную.

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Зеленая зона

К этой категории отнесли страны Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также Австралию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию и Израиль.

Жители этих стран, которые вакцинировались, смогут въехать во Францию ​​без ПЦР-теста, однако если человек не получил прививку, то предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или тест на антиген, сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия – придется.

Оранжевая зона

Сюда попали страны, где ситуация с COVID-19 остается неопределенной, но их считают зоной распространения опасных штаммов. В нее попала и Украина.

Вакцинированы жители этих стран смогут въехать на территорию Франции при наличии отрицательного теста, сделанного не ранее 72 часов до поездки, или тест на антиген, не позднее 48 часов.

Также по уважительной причине могут впустить и невакцинированных людей, но с тестом.

Красная зона

Страны с риском распространения мутировавших штаммов, в частности, ЮАР, Бразилия, Индия и Турция.

Жителям этих стран въехать во Францию ​​с тестом будет возможно только при наличии крайне важной причине, даже при полной вакцинации.