Наиболее открытая страна для украинских туристов – Турция. Кроме нее доступны Греция, Кипр, Хорватия и Болгария.

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Кулеба заявил, что украинцы не должны драматизировать требование ПЦР-теста, потому что, когда летим по безвизу в страны ЕС, то на границе могут попросить показать бронирования гостиницы или обратный билет, например. По его словам, ПЦР-тест – это не то, что блокирует путешествия.

Мы работаем над тем, чтобы было минимальное количество требований... Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией. Думаю, этим летом мы будем иметь больше условий для путешествий, чем в прошлом году, – сказал глава МИД.

Он добавил, что наиболее открытая страна для украинских туристов – это Турция.

"Я говорил с главой МИД Турции и мы договорились, что этим летом для украинских туристов создадут максимальные условия", – отметил министр иностранных дел Украины.

Отмечается, что с 4 июня начали действовать новые правила въезда иностранцев в Турцию, в частности, и для украинских туристов. Для въезда в страну необходимо предоставить один из четырех документов:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда;

документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда;

документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Отметим, ранее Европейский Союз обновил перечень государств для открытия границ. Теперь въезд в страны ЕС позволили гражданам Японии.