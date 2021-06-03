Отмечается, что этот список будет пересматриваться каждые две недели. В зависимости от обстоятельств, его будут обновлять.

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После просмотра рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, добавив Японию, –говорится в сообщении.

На основе критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 3 июня 2021 государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:

Австралия

Израиль

Япония

Новая Зеландия

Руанда

Сингапур

Южная Корея

Таиланд

Китай, при условии подтверждения взаимности

Критерии для определения охватывают эпидемиологическую ситуацию с COVID-19, а также надежность имеющейся информации и данные источников.

Отметим, с 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.