Отмечается, что этот список будет пересматриваться каждые две недели. В зависимости от обстоятельств, его будут обновлять.
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После просмотра рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, добавив Японию, –говорится в сообщении.
На основе критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 3 июня 2021 государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:
- Австралия
- Израиль
- Япония
- Новая Зеландия
- Руанда
- Сингапур
- Южная Корея
- Таиланд
- Китай, при условии подтверждения взаимности
Отметим, с 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.