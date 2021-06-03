Зазначається, що цей список переглядатиметься кожні два тижні. Залежно від обставин, його будуть оновлювати.

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Після перегляду рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на необов'язкові поїздки до ЄС, Рада оновила перелік країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, додавши Японію, – йдеться у повідомленні.

На основі критеріїв та умов, викладених у рекомендації, з 3 червня 2021 року держави-члени повинні поступово скасувати обмеження на поїздки для жителів наступних третіх країн:

Австралія

Ізраїль

Японія

Нова Зеландія

Руанда

Сінгапур

Південна Корея

Таїланд

Китай, за умови підтвердження взаємності

Критерії для визначення охоплюють епідеміологічну ситуацію з COVID-19, а також надійність наявної інформації й дані джерел.

Відзначимо, з 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.