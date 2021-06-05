Эксперты оценили чистоту воды в разных регионах. Они отметили, что островное государство сохранила статус благоприятного места для купания – качество воды на 100% пляжей республики признано "отличным".

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Высокие баллы также получили за чистые водоемы:

Австрия – 97,7%

Греция – 97,1%

Мальта – 96,6%

Хорватия – 95,1%

За ними следовали Германия (89,9%), Италия (88,6%), Испания (88,5%), Бельгия (79,7%) и Франция (77,5%).

Согласно правилам ЕС, места для купания, которые пять лет подряд классифицировались как "бедные", подвергаются постоянной запрету.

Также сообщили, что минимальные требования к качеству воды соблюдены в 93% прибрежных зон Европы.