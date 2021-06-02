Они поражают своей красотой и уникальностью ярого туриста. Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил для вас подборку из 5 чудес природы нашей страны.

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Оптимистическая пещера на Тернопольщине

Она занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера. Ее длина составляет более 205 километров. Здесь есть спелеомузей, галерея подземного лепка, и даже встречаются озера. Температура воздуха – от +9,5 до +10,5 градусов. Туристам разрешено посещать пещеру только в сопровождении инструктора.

Аскания-Нова на Херсонщине

Этот дендропарк считается крупнейшей в Европе заповедной степью. Он создан практически в непригодном для выращивания древесных растений. Именно поэтому парк нередко сравнивают с оазисом в пустыне. Немало местных растений занесены в Красную книгу Украины.

На территории заповедника есть зоопарк, где можно встретить животных почти со всего мира. Здесь обитает множество редких видов. Например, лошади Пржевальского или сайгаки, которые жили в одно время с мамонтами и сумели пережить все природные катаклизмы.

Озеро Синевир на Закарпатье

Синевирское озеро расположено на высоте более 900 метров, а глубина колеблется от 10 до 12 метров, иногда достигает 22. По мнению ученых, озеро образовалось во времена послеледникового периода. Загадочность этого места очарует навсегда, вам захочется узнать все тайны Морского глаза.

Тоннель любви в Клевани

Это одна из самых интересных и популярных достопримечательностей Украины. На самом деле тоннель является частью железнодорожного полотна, которым до сих пор курсируют поезда. Благодаря тому, что во время движения поезда обламывают маленькие веточки, тоннель имеет хорошую форму овала. Говорят, если хотите найти любовь – стоит только попросить, стоя в этом месте.

Интересно, что несколько лет назад японский режиссер Акийоши Имазаки снял здесь полнометражный фильм, который может смотреть весь мир. Кроме того, тоннель периодически появляется в топ-списках самых удивительных железных дорог на планете.

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Водопад Шипот на Закарпатье

Самый знаменитый водопад в Украине расположен на северных склонах горного массива Полонина Боржава в глубоком ущелье реки Пилипец. Он образовался на месте выхода устойчивых песчаников палеогена и гравелитов с тонкими прослойками сланцев. 14-метровый Шипот – одна из главных изюминок Межгорья.

Каменное село на Житомирщине

Это место считается одним из самых загадочных в Украине. Ученые считают, что огромные валуны, разбросанные на нескольких гектарах леса, принес ледник, что двигался с севера. Именно здесь расположен известный "Камень Бога", на котором, согласно легенде, боролись Бог и дьявол. После битвы, дьявол, потерпел поражение, провалился в ад, а Бог, оставив следы на камне, вознесся на небеса. Вода, заполняющая следы остается теплой в любой сезон.

Другая легенда гласит, что однажды шел этим селом Бог, который показался бедняком и попросил хлеба и заночевать, но люди не дали даже крошки. Бог улыбнулся и ушел из деревни и оглянулся напоследок на негостеприимные дома, а те окаменели.

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье. Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях), поэтому сможете взять с собой все что угодно.

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:​



Приятного путешествия!