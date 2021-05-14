Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку невероятно красивых озер в разных уголках Украины, которые стоит посетить. Даже не думайте – отправляйтесь в путешествие вместе со своими близкими.
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Синевир
Считается одним из самых красивых озер в Карпатах и одной из самых интересных достопримечательностей Закарпатья. Загадочность этого места очарует навсегда, вам захочется узнать все тайны Морского глаза.
Синевирское озеро расположено на высоте более 900 метров, а глубина колеблется от 10 до 12 метров, местами достигает 22 метров. По мнению ученых, озеро образовалось во времена послеледникового периода.
Сегодня вокруг озера существует природный национальный парк, основанный здесь еще в начале 90-х годов, площадь которого составляет почти 5 гектаров.
Шацкие озера
Это уникальный природный комплекс, аналогов которому в Европе нет. Всего озер более тридцати. В окружении леса спрятаны самые красивые водные образы, которые расположены на территории более 32 гектаров. С 1983 года они получили статус Национального парка.
Озеро Свитязь
Самое большое из Шацких озер и известное в Украине как глубочайшее пресноводное озеро. Также популярное среди отдыхающих, так как вода в озере очень чистая и прозрачная. Состав воды содержит серебро и глицерин, благодаря чему кожа после плавания становится мягкой и гладкой. В древности воду из Свитязя набирали и везли немецким дамам, чтобы они приняли ванну.
Здесь мелкая вода вдоль побережья, что делает привлекательным отдых с детьми. Одной из особенностей озера есть остров, площадь около 7 гектаров. Работники SCNP контролируют его, чтобы сохранить там нетронутую природу из-за гнездования птиц.
Сиваш
Одно из самых популярных озер в Украине находится в Херсонской области. Говорят, что озеро – это остатки древнего Лемурийского моря.
Его часто называют Мертвым морем Украины, ведь вода здесь выталкивает на поверхность – утонуть не удастся. Лемурийское озеро имеет лечебные свойства и огромное содержание минералов. Это невероятно красивое место отличается от других озер своим насыщенным розовым цветом.
Озеро Бребенескул
Самое высокогорное озеро Украины, которое лежит на дне ледникового кара на склоне горы Гутин-Томнатик. В течение года слабо минерализованная вода Бребенескула остается кристально чистой и прохладной. Интересно, что с Бребенескула вытекает река с таким же названием.
Вокруг озера – чистейший горный воздух и удивительная карпатская природа, где на зеленых вершинах цветут азалии и крокусы.
Голубые озера
Их еще называют "украинскими Мальдивами". Дно покрывают залежи особого кварцевого песка, который имеет естественную способность очищать воду. Они образовались в результате затопления карьера, где добывался этот песок.
Самое популярное среди туристов здесь озеро "Большое" площадью в 25 гектаров и глубиной в 20 метров.
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Чем добраться?
Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Также она оборудована полностью светодиодными фарами и Auto Light Assist – системой автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).
SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua
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Удачной поездки!