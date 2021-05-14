Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку невероятно красивых озер в разных уголках Украины, которые стоит посетить. Даже не думайте – отправляйтесь в путешествие вместе со своими близкими.

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Синевир

Считается одним из самых красивых озер в Карпатах и одной из самых интересных достопримечательностей Закарпатья. Загадочность этого места очарует навсегда, вам захочется узнать все тайны Морского глаза.

Синевирское озеро расположено на высоте более 900 метров, а глубина колеблется от 10 до 12 метров, местами достигает 22 метров. По мнению ученых, озеро образовалось во времена послеледникового периода.

Сегодня вокруг озера существует природный национальный парк, основанный здесь еще в начале 90-х годов, площадь которого составляет почти 5 гектаров.

Шацкие озера

Это уникальный природный комплекс, аналогов которому в Европе нет. Всего озер более тридцати. В окружении леса спрятаны самые красивые водные образы, которые расположены на территории более 32 гектаров. С 1983 года они получили статус Национального парка.

Озеро Свитязь

Самое большое из Шацких озер и известное в Украине как глубочайшее пресноводное озеро. Также популярное среди отдыхающих, так как вода в озере очень чистая и прозрачная. Состав воды содержит серебро и глицерин, благодаря чему кожа после плавания становится мягкой и гладкой. В древности воду из Свитязя набирали и везли немецким дамам, чтобы они приняли ванну.

Здесь мелкая вода вдоль побережья, что делает привлекательным отдых с детьми. Одной из особенностей озера есть остров, площадь около 7 гектаров. Работники SCNP контролируют его, чтобы сохранить там нетронутую природу из-за гнездования птиц.

Сиваш

Одно из самых популярных озер в Украине находится в Херсонской области. Говорят, что озеро – это остатки древнего Лемурийского моря.

Его часто называют Мертвым морем Украины, ведь вода здесь выталкивает на поверхность – утонуть не удастся. Лемурийское озеро имеет лечебные свойства и огромное содержание минералов. Это невероятно красивое место отличается от других озер своим насыщенным розовым цветом.