Все об отдыхе на Шацких озерах: какие здесь есть озера, что делать, как добраться

Шацкие озера – это уникальный природный комплекс, аналогов которому в Европе нет. Всего озер более тридцати. В окружении леса спрятаны самые красивые водные строи, которые расположены на территории более 32 гектаров. А с 1983 года получили статус Национального парка.

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Шацкие озера из-за своего расположения долгое время были недоступны, поэтому природа имела возможность развиваться здесь естественным путем. Поэтому сейчас, прогуливаясь по тропинкам заповедника, можно увидеть природу такой, какой она должна быть.

А также взглянуть на жизнь животных в их естественной среде и даже встретить редкие виды, занесенные в Красную книгу.

Как добраться до Шацких озер

На машине нужно ехать в Ковель, а затем в направлении города Любомль на так называемой "варшавской" пути. Здесь нужно ехать около 40 километров и внимательно наблюдать за дорогой. В центре Шацка следует обратить к озеру Свитязь.

С некоторых городов курсируют также автобусы или можно приобрести билет на поезд, если есть такая возможность.

Время на Шацких озерах

Конные прогулки – это возможность почувствовать единство с фауной и флорой, насладиться медленным отдыхом. Стоимость – 20 гривен в час.

Велоспорт – район Шацких озер идеально подходит для езды на велосипеде. Пункты проката велосипедов есть на всех базах отдыха. Стоимость – в среднем 20 гривен в час, на некоторых базах отдыха – бесплатно.

Квадроциклы – говорят, что это довольно грязное развлечение, но в то же время одно из самых интересных. Стоимость указана в базах данных каждой базы отдыха.

Прокат яхт, лодок, катамаранов и каяков

Стоимость аренды:

Лодки и катамараны – 20-30 гривен в час

Байдарки – 50 гривен в час

Яхты (до 6 человек) – 250-300 гривен в час

Дайвинг – расположен не в пансионате "Шацкие озера", а в селе Пульмо, недалеко от палаточного городка, вы найдете школу дайвинга. Здесь вы можете выбрать оборудование даже для 8-летнего ребенка. Стоимость – 650 гривен.

Виндсерфинг – можно покорить волну на Шацких озерах, здесь они могут подняться на 1 метр. Аренда оборудования – 50 гривен в час, учебный курс – 500 гривен.

Рыбалка – это спокойный досуг, но только не на Шацких озерах. Существует около 31 вида рыб, включая местную достопримечательность – угорь. Если вы забыли удочки, на рынке есть несколько точек, где продается все необходимое оборудование.

Веревочный парк – напротив базы отдыха "Шацкие озера" расположен веревочный парк "Верхняя база". Стоимость: детский билет – 25 гривен, билет для взрослого – 35 гривен, цены на другие виды развлечений следует уточнять в веревочном парке.

Пейнтбол – в селе Свитязь в лагере "Викинг" открыли пейнтбольный клуб. Оплата только за шарики – 50 копеек за шарик.

Не следует также забывать о различных ночные клубы, дискотеки, тематические вечеринки, возможность сходить в сауну, на массаж и многое другое. Все это на Шацких озерах в самых разнообразных вариантах.

Где остановиться на Шацких озерах

Можно найти жилье на любой вкус: как любителей комфорта и сервиса, так и тех, кто предпочитает более экономном варианта отдыха. Здесь вы найдете множество баз, пансионатов, гостиниц, коттеджей и частных домов.

Цены зависят от уровня комфорта, инфраструктуры и близости к водоемам.

Базы отдыха – 55-500 гривен в сутки за человека

Коттеджи – 65-300 гривен в сутки за человека

Частный сектор – 50-175 гривен в сутки за человека

Комплексы отдыха – 70-170 гривен в сутки за человека

Палаточные лагеря. 1 палатка – 10-15 гривен

Паркинг – 10-25 гривен

Помните, что устанавливать палатки на территории заповедника запрещено, можно только на специально отведенных для этого участках.

Самый популярное время отдыха в заповеднике приходится на июль и август, поэтому в это время цены на жилье могут расти. Рекомендуется бронировать места заранее.

Озеро Свитязь

Площадь: 2,75 тысячи гектаров

Длина береговой линии: 30 километров

Средняя глубина: 6,9 метра; максимальная глубина: 58,4 метра

Больше всего из Шацких озер и известное в Украине как глубокое пресноводное озеро. Также популярное среди отдыхающих, так как вода в озере очень чистая и прозрачная. Состав воды содержит серебро и глицерин, благодаря чему кожа после плавания становится мягкой и гладкой. В древности воду из Свитязя набирали и везли немецким дамам, чтобы они приняли ванну.

Здесь мелкая вода вдоль побережья, что делает привлекательным отдых с детьми, за что не стоит сильно беспокоиться.

Одной из особенностей озера есть остров, площадь около 7 гектаров. Работники SCNP контролируют остров, чтобы сохранить там нетронутую природу через гнездования птиц.

Песочное озеро

Площадь: 187 гектаров

Длина береговой линии: 5,72 километра

Средняя глубина: 6,9 метра; максимальная глубина: 16,2 метра

Второе по популярности озеро, поскольку оно имеет очень чистую и прозрачную воду и содержит в своем составе серебро и глицерин. В озере хорошо полое песчаное дно и песчаные берега. Водоем средней глубины и хорошо прогревается в летний период. Вдоль прибрежной зоны проходит сосновый лес, в котором растет множество ягод и грибов.

Большое Черное озеро

Площадь: 82 гектаров

Длина береговой линии: 3,7 километра

Средняя глубина: 3 метра; максимальная глубина 5 метров

Небольшой размер по сравнению с предыдущим. До недавнего времени здесь отдыхали и ловили рыбу только местные жители благодаря удобному расположению. Но сейчас оно набирает популярность среди гостей края.

Озеро Люцимир

Площа: 443 гектарів

Довжина берегової лінії: 8,7 кілометра

Середня глибина: 4,1 метра; максимальна глибина: 11 метра

Розташований у південно-східному напрямку від Шацька, частина берегової лінії розташована безпосередньо в селі. З'єднане каналом з Чорним Великим озером. Озеро відоме серед рибалок більше, ніж серед відпочивальників.

Озеро Пулемецкое

Площадь: 1640 гектаров

Длина береговой линии: 16 километра

Средняя глубина: 4,1 метра; максимальная глубина: 19,2 метра

Второй по величине среди озерной группы. Расположен на северо-западе по озера Свитязь, между селами Пульмо и Подушка. Озеро характеризуется широким разнообразием растительности.

Озеро Перемут

Площадь: 150 гектаров

Длина береговой линии: 5 километра

Средняя глубина: 2 метра; максимальная глубина 6,5 метра

Расположен напротив поворота на село Гаивка. Вдоль береговой линии невозможно пройти через болото и густой лес, выход к самому озеру есть только в нескольких местах. Озеро посещают преимущественно рыбаки.

Озеро Соминец

Площадь: 40 гектаров

Длина береговой линии: 2,9 километра

Средняя глубина: 1,7 метра; максимальная глубина 2,8 метра

Небольшое озеро, расположенное справа от дороги на ур. Рудь, и всего 1 километр от озера Свитязь. Достаточно неглубокое, с чистой и прозрачной водой, быстро нагревается летом.

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В общем, уникальность каждого из озер невозможно перечислить и описать словами. Отдыхая на Шацких озерах, советуем хотя бы побывать и познакомиться с каждым из них лично.