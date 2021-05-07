Хозяева локации – семья Резничуков – засадили цветами 20 соток земли. Отмечается, что сейчас самый пик цветения тюльпанов, которые расцвели позже из-за неблагоприятных погодных условий. Впоследствии зацветут поздние тюльпаны и нарциссы.

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Очень радостно видеть, как наши тюльпаны вызывают у людей такие же яркие, как и наши цветы эмоции, – говорит Анастасия Резничук, дочь семьи.

Всего на плантации выращивают 60 сортов самых разнообразных форм и цветов тюльпанов и 22 вида нарциссов. Некоторые из сортов – редкие и требуют особого ухода.

Интересно, что тюльпанное поле в Гуменцах как цветущая локация стало популярным еще прошлой весной, но невольно – из-за карантина.

Более 15 лет семья выращивала цветы на продажу. Ранее как только расцветали, их сразу срезали – и на рынок. Поскольку в прошлом году действовали жесткие ограничения и рынки были закрыты, то продавать тюльпаны было негде. Вот цветущие грядки и заметили люди.

На Хмельнитчине расцвело тюльпаново-нарциссовое поле / Фото: Гуменеччина Туристическая / Фейсбук

Увидеть поле воочию, и сфотографироваться – хозяева приглашают всех желающих бесплатно.

Отметим, ранее более двух миллионов тюльпанов на гектаре земли расцвело под Ивано-Франковском.