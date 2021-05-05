С субботы, 1 мая, с тех пор как его открыли, там побывали около полутора тысяч посетителей. Рассказал владелец поля Владислав Венгринюк.
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Открылись мы в субботу, первого мая. В первый день не так много было посетителей. А уже в воскресенье, на Пасху было много людей. За эти два дня мы приняли около полутора тысяч человек, – говорит он.
По его словам, в 2021-м огороженная территория составляет 4 гектара и 3 из них засажены тремя миллионами луковиц тюльпанов. Владельцы поля заявили, что сейчас уже распустились около 40% цветов.
На Буковине расцвели тюльпанные поля / Фото: Виталий Олейник / Укринформ
На остальной территории разместили развлекательные локации для детей – надувную горку, батут, тир и тому подобное. Также есть палатки с едой, сувенирами и кофе.
Также он добавил, что по периметру поля есть множество фотозоне – качели, бассейн с цветами, лодка на озерце, велосипеды и прочее.
Отметим, ранее на Буковине высадили полтора гектара французской лаванды.