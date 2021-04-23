В частности, вблизи села Магала на трассе Черновцы – Житомир, что в нескольких километрах от столицы Буковины. Именно здесь расположено лавандовое поле.

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В этом году поздняя весна, и поэтому лавандовое поле, скорее всего, расцветет уже в июле. Тогда и приглашаем посетителей. Все зависит от карантинных ограничений. Но у нас достаточно большая площадь поля – 1,5 гектара, – рассказала в комментарии Укринформу владелица поля Мирослава Мерешко.

Она отметила, что на свежем воздухе можно разместить много людей с соблюдением всех правил эпидемической опасности.



​Расцвет лавандового поля в 2020-м / Фото: Шпальта

По ее словам, на площади поля в этом году высадили 15 000 кустов морозостойкой лаванды – это сортовой вид. Цветы заказывали во Франции, выбирали сорт, который лучше всего подойдет к условиям буковинского климата.

Период цветения лаванды длится около 2 – 3 недель. После этого времени цветы лаванды срезают. Мирослава рассказывает, что в регионе еще нет вариантов сбыта этих растений.



​Лавандовое поле в 2020 году / Фото: Шпальта

С лаванды можно делать эликсиры, масла. Но у нас такой возможности пока нет. Поэтому мы предлагаем посетителям приобрести цветы, – заявила владелица.

Также для желающих сфотографироваться на фоне цветов буковинские предприниматели обустроят несколько фотозон.

Отметим, на Херсонщине в Станиславском каньоне зацвели тысячи разноцветных ирисов – желтые и фиолетовые цветы.

На Закарпатье, в Ужгороде, массово начинают расцветать сакуры.

Кроме того, в Одессе в ботаническом саду национального университета имени Ильи Мечникова массово цветут первые весенние цветы.