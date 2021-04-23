Зокрема, поблизу села Магала на трасі Чернівці – Житомир, що за декілька кілометрів від столиці Буковини. Саме тут розташоване лавандове поле.

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Цього року пізня весна, і тому лавандове поле, найімовірніше, розквітне вже у липні. Тоді й запрошуємо відвідувачів. Все залежить від карантинних обмежень. Але у нас досить велика площа поля – 1,5 гектара, – розповіла у коментарі Укрінформу власниця поля Мирослава Мерешко.

Вона зазначила, що на свіжому повітрі можна розмістити чимало людей із дотриманням усіх правил епідемічної небезпеки.



Розквіт лавандового поля у 2020-му / Фото: Шпальта

За її словами, на площі поля цьогоріч висадили 15 тисяч кущів морозостійкої лаванди – це сортовий вид. Квіти замовляли у Франції, обирали сорт, який найкраще підійде до умов буковинського клімату.

Період цвітіння лаванди триває близько 2 – 3 тижнів. Після цього часу квіти лаванди зрізають. Мирослава розповідає, що у регіоні ще немає варіантів збуту цих рослин.



Лавандове поле у 2020 році / Фото: Шпальта

З лаванди можна робити еліксири, олії. Але у нас такої можливості поки немає. Тому ми пропонуємо відвідувачам придбати квіти, – заявила власниця.

Також для охочих сфотографуватися на фоні квітів буковинські підприємці облаштують кілька фотозон.

Відзначимо, на Херсонщині у Станіславському каньйоні зацвіли тисячі різноколірні іриси – жовті та фіолетові квіти.

На Закарпатті, в Ужгороді, масово починають розквітати сакури.