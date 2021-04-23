За їхніми словами, вегетація йде нормально, але цвітіння доведеться ще почекати. Поява перших квітів очікується не раніше кінця квітня – початку травня.

Читайте також В Одесі квітнуть перші весняні квіти: фантастичні фото

Появу перших квітів ми очікуємо не раніше останніх чисел квітня або на початку травня. А поки що ми готуємось до прийому екскурсантів – ремонтуємо оглядові майданчики, перехідні містки. І очікуємо, коли Долина нарцисів вдягнеться у свої святкові ароматні білі шати, – йдеться в дописі.

"Долина нарцисів" — заповідний масив (площа – 256,5 гектарів), що розташований в урочищі Кіреші, за 4 кілометри на схід від міста Хуст Закарпатської області. З 1992 року – у складі Карпатського біосферного заповідника, що входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

Заповідник розташований на висоті 180 – 200 метрів над рівнем моря, в північно-західній частині Хустсько-Солотвинської улоговини, на стародавній терасі Тиси. У період масового цвітіння "Долина" вкривається майже суцільним білим килимом квітучих нарцисів, помилуватися яким приїжджають звідусіль.

Відзначимо, раніше на Херсонщині у Станіславському каньйоні зацвіли тисячі різноколірних ірисів – жовті та фіолетові квіти.

Крім того, на Закарпатті масово починають розквітати сакури.