По их словам, вегетация идет нормально, но цветения придется еще подождать. Появление первых цветов ожидается не раньше конца апреля – начала мая.

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Появление первых цветов мы ожидаем не раньше последних чисел апреля или в начале мая. А пока мы готовимся к приему экскурсантов – ремонтируем смотровые площадки, переходные мостики. И ожидаем, когда Долина нарциссов оденется в свою праздничную ароматную белую одежду, – говорится в заметке.

"Долина нарциссов" – заповедный массив (площадь – 256,5 гектара), который расположен в урочище Киреши, в 4 километрах к востоку от города Хуст Закарпатской области. С 1992 года – в составе Карпатского биосферного заповедника, входящего в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Заповедник расположен на высоте 180 – 200 метров над уровнем моря, в северо-западной части Хустско-Солотвинской котловины, на древней террасе Тисы. В период массового цветения "Долина" покрывается почти сплошным белым ковром цветущих нарциссов, полюбоваться которым приезжают отовсюду.

Отметим, ранее на Херсонщине в Станиславском каньоне зацвели тысячи разноцветных ирисов – желтые и фиолетовые цветы.

Кроме того, на Закарпатье массово начинают расцветать сакуры.