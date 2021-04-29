Издание рассказало о самых интересных цветущих локациях Львовщины. Они точно вас удивят, и подарят отличные фотографии на память.

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Сакуры

Полюбоваться розовым цветением сакуры во Львове можно на улицах Городоцкой, Самойленко, Шота Руставели, Тютюнников и на площади Дворцовой. В прошлом году впервые зацвели сакуры в Шевченковском гаю. Кроме того, стоит поехать на Сихов в парк имени Иоанна Павла II.



Сакуры в Шевченковской гаю в 2020-м / Фото: фейсбук музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого

Долина черных тюльпанов

Краснокнижные цветы радуют глаз туристов в апреле. На Львовщине в большом количестве их можно увидеть в пойме реки Днестр на окраине села Надетычи, что в 50 километрах от Львова.



Черные тюльпаны на Львовщине / Фото: inlviv.in.ua

Магнолии

Больше всего магнолий можно встретить в Трускавце. Здесь они растут прямо в центре города, в парке, на площадях и у санаториев.



Магнолии в Трускавце / Фото: фейсбук Андрея Кульчинского

Анемона

Анемона дубравная и анемона лютичная цветет в Яворовском национальном природном парке. Белые и желтые "ковры" плотно устилают лесные поляны.





Анемоны на Львовщине / Фото: Яворовский национальный природный парк

Рододендроны

В течение мая – июня в Ботаническом саду Львовского Национального университета имени Ивана Франка можно увидеть белые, розовые, сиреневые, лимонные, оранжевые и другие рододендроны.



Рододендроны / Фото: Ботанический сад ЛНУ им.И.Франка

Отметим, на Херсонщине в Станиславском каньоне зацвели тысячи разноцветных ирисов – желтые и фиолетовые цветы.

На Закарпатье, в Ужгороде, массово начинают расцветать сакуры.

Кроме того, в Одессе в ботаническом саду национального университета имени Ильи Мечникова массово цветут первые весенние цветы.