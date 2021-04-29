Видання розповіло про найцікавіші квітучі локації Львівщини. Вони точно вас здивують, й подарують відмінні світлини на згадку.

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Сакури

Помилуватися рожевим цвітінням сакури у Львові можна на вулицях Городоцькій, Самійленка, Шота Руставелі, Тютюнників та на площі Двірцевій. Торік вперше заквітли сакури у Шевченківському гаю. Крім того, варто поїхати на Сихів у парк імені Івана Павла II.



Сакури у Шевченківському гаї у 2020-му / Фото: фейсбук музею народної архітектури й побуту імені Климентія Шептицького

Долина чорних тюльпанів

Червонокнижні квіти милують око туристів у квітні. На Львівщині у великій кількості їх можна побачити в заплаві річки Дністер на околиці села Надітичі, що за 50 кілометрів від Львова.



Чорні тюльпани на Львівщині / Фото: inlviv.in.ua

Магнолії

Найбільше магнолій можна зустріти у Трускавці. Тут вони ростуть просто в центрі міста, у парку, на майданах та біля санаторіїв.



Магнолії у Трускавці / Фото: фейсбук Андрія Кульчинського

Анемона

Анемона дібровна та анемона жовтецева квітне у Яворівському національному природному парку. Білі й жовті "килими" щільно встеляють лісові галявини.





Анемони на Львівщині / Фото: Яворівський національний природний парк

Рододендрони

Впродовж травня – червня у Ботанічному саду Львівського Національного університету імені Івана Франка можна побачити білі, рожеві, бузкові, лимонні, жовтогарячі та інші рододендрони.



Рододендрони / Фото: Ботанічний сад ЛНУ ім.І.Франка.

Відзначимо, на Херсонщині у Станіславському каньйоні зацвіли тисячі різноколірні іриси – жовті та фіолетові квіти.

На Закарпатті, в Ужгороді, масово починають розквітати сакури.