Более двух миллионов тюльпанов на гектаре земли высадил Александр Стратийчук. К слову, он предприниматель, который первым начал сажать тюльпанные поля на Буковине.

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Мужчина долгое время работал в Голландии, по приезду в 2005 году решил посадить тюльпанное поле, которое стало одним из самых популярных весенних фотолокаций Буковины. Но все изменил 2020 год – карантин.

Дело в том, что в связи с жесткими ограничениями ни одного посетителя на поле в развлекательном комплексе "Троя" не пустили. Мужчине пришлось сорвать миллионы тюльпанов на участке размером полтора гектара.

Тюльпанное поле – это был весьма прибыльный бизнес. В сезон его посещало до 10 тысяч человек в день. Цвели тюльпаны в течение двух недель, – рассказывает Александр Стратийчук.

Чтобы высадить поле, он ежегодно тратил более 20 тысяч долларов. Эти деньги вложил и в прошлом году, но никакой прибыли не получил. Тогда Александр понял, если останется еще на год со своим бизнесом в Черновицкой области, то это будет долговая бочка. Поэтому и решил высадить его в Ивано-Франковской области. По его словам, там ситуация несколько иная.

Под Ивано-Франковском расцвело тюльпанное поле / Фото:Лилия Бучак

Стоимость входного билета составит 50 гривен, вход для детей до 10 лет – бесплатный.