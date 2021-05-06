Ожидается, что въезжать позволят путешественникам, которые не менее чем за 14 дней до этого сделали одну из прививок, одобренных ЕС – Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и Janssen / Johnson & Johnson. Как насчет украинце и смогут ли они планировать путешествия в страны ЕС?
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Рекомендации Еврокомиссии
На сайте Еврокомиссии был обнародован проект предложений. Если их утвердят, то страны-члены ЕС смогут ослабить ограничения на "несущественные" (в том числе туристические) поездки в Евросоюз из государств за пределами ЕС, которые сейчас недоступны для граждан большинства стран мира, в том числе и украинцев.
Пришло время оживить индустрию туризма в ЕС и возродить международную дружбу – безопасно. Мы предлагаем снова принимать вакцинированных гостей, а также путешественников из стран с хорошей ситуацией в сфере здравоохранения, – прокомментировала новые предложения председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Теперь эти рекомендации должен утвердить Совет ЕС. Как ожидается, новые правила будут распространяться на все государства-члены ЕС (кроме Ирландии) и страны Шенгенской зоны.
Условия въезда для туристов, которые могут ввести в ЕС
Еврокомиссия предлагает ввести два главных принципа, соблюдение которых позволит осуществлять туристические поездки в ЕС:
- туристы из любой страны могут въехать в том случае, если прошли полный курс вакцинации от COVID-19
- расширение списка "зеленых" стран, ослабив критерии эпидемиологической ситуации в них
Что касается Украины, то в ближайшее время, скорее всего, она не перейдет в "зеленую" зону. Ведь сейчас уровень заболеваемости в четыре раза превышает новую обсуждаемую в ЕС границу (387 случаев на 100 тысяч жителей за две недели вместо максимальных 100 случаев).
Как въехать с детьми?
Детям, у которых нет прививок, позволят путешествовать с родителями, если их анализ на коронавирус будет отрицательным. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия.
Кроме того, страны Евросоюза получат право требовать их дополнительного тестирования по прибытии.
Требование тестирование на COVID-19
Страны имеют право требовать от туристов пройти самоизоляцию или дополнительное тестирование после приезда. Но это могут отменить после введения паспортов вакцинации (как известно, они должны появиться в ЕС до июня).
В том случае, если государства Евросоюза откажутся от таких требований для привитых путешественников из стран ЕС, то не имеют требовать ПЦР-тесты или прохождения карантина и у вакцинированных туристов из "третьих стран".
Режим въезда в страны ЕС
Визиты с туристической целью граждан "третьих стран", в том числе и украинцев, разрешено только из тех государств, где:
- число новых случаев заражения не превышает 25 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Также, если число за последние две недели сокращается или остается стабильным
- страна проводит более 300 тестов на 100 тысяч населения в течение 7 дней
- число положительных результатов тестирования на COVID-19 за неделю не превышает 4%
Сейчас этим показателям соответствуют лишь семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай. От них требуется только предъявить результаты ПЦР-теста.