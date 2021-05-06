Ожидается, что въезжать позволят путешественникам, которые не менее чем за 14 дней до этого сделали одну из прививок, одобренных ЕС – Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и Janssen / Johnson & Johnson. Как насчет украинце и смогут ли они планировать путешествия в страны ЕС?

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Рекомендации Еврокомиссии

На сайте Еврокомиссии был обнародован проект предложений. Если их утвердят, то страны-члены ЕС смогут ослабить ограничения на "несущественные" (в том числе туристические) поездки в Евросоюз из государств за пределами ЕС, которые сейчас недоступны для граждан большинства стран мира, в том числе и украинцев.

Пришло время оживить индустрию туризма в ЕС и возродить международную дружбу – безопасно. Мы предлагаем снова принимать вакцинированных гостей, а также путешественников из стран с хорошей ситуацией в сфере здравоохранения, – прокомментировала новые предложения председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теперь эти рекомендации должен утвердить Совет ЕС. Как ожидается, новые правила будут распространяться на все государства-члены ЕС (кроме Ирландии) и страны Шенгенской зоны.

Условия въезда для туристов, которые могут ввести в ЕС

Еврокомиссия предлагает ввести два главных принципа, соблюдение которых позволит осуществлять туристические поездки в ЕС:

туристы из любой страны могут въехать в том случае, если прошли полный курс вакцинации от COVID-19

расширение списка "зеленых" стран, ослабив критерии эпидемиологической ситуации в них

Что касается Украины, то в ближайшее время, скорее всего, она не перейдет в "зеленую" зону. Ведь сейчас уровень заболеваемости в четыре раза превышает новую обсуждаемую в ЕС границу (387 случаев на 100 тысяч жителей за две недели вместо максимальных 100 случаев).

Как въехать с детьми?

Детям, у которых нет прививок, позволят путешествовать с родителями, если их анализ на коронавирус будет отрицательным. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Кроме того, страны Евросоюза получат право требовать их дополнительного тестирования по прибытии.

Требование тестирование на COVID-19

Страны имеют право требовать от туристов пройти самоизоляцию или дополнительное тестирование после приезда. Но это могут отменить после введения паспортов вакцинации (как известно, они должны появиться в ЕС до июня).

В том случае, если государства Евросоюза откажутся от таких требований для привитых путешественников из стран ЕС, то не имеют требовать ПЦР-тесты или прохождения карантина и у вакцинированных туристов из "третьих стран".

Режим въезда в страны ЕС

Визиты с туристической целью граждан "третьих стран", в том числе и украинцев, разрешено только из тех государств, где:

число новых случаев заражения не превышает 25 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Также, если число за последние две недели сокращается или остается стабильным

страна проводит более 300 тестов на 100 тысяч населения в течение 7 дней

число положительных результатов тестирования на COVID-19 за неделю не превышает 4%

Сейчас этим показателям соответствуют лишь семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай. От них требуется только предъявить результаты ПЦР-теста.