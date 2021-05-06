Очікується, що в'їжджати дозволять мандрівникам, які щонайменше за 14 днів до цього зробили одне з щеплень, схвалених ЄС – Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca і Janssen / Johnson & Johnson. Як щодо українців та чи зможуть вони планувати подорожі до країн ЄС?

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Рекомендації Єврокомісії

На сайті Єврокомісії було оприлюднено проєкт пропозицій. Якщо їх затвердять, то країни-члени ЄС зможуть послабити обмеження на "несуттєві" (в тому числі туристичні) поїздки в Євросоюз з держав поза межами ЄС, які зараз недоступні для громадян більшості країн світу, зокрема й українців.

Прийшов час оживити індустрію туризму в ЄС та відродити міжнародну дружбу – безпечно. Ми пропонуємо знову приймати вакцинованих гостей, а також мандрівників з країн з хорошою ситуацією у сфері охорони здоров'я, – прокоментувала нові пропозиції голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Тепер ці рекомендації має затвердити Рада ЄС. Як очікується, нові правила поширюватимуться на всі держави-члени ЄС (окрім Ірландії) та країни Шенгенської зони.

Умови в'їзду для туристів, які можуть запровадити в ЄС

Єврокомісія пропонує запровадити два головних принципи, дотримання яких дозволить здійснювати туристичні подорожі до ЄС:

туристи з будь-якої країни можуть в'їхати у тому випадку, якщо пройшли повний курс вакцинації від COVID-19

розширення списку "зелених" країн, послабивши критерії епідеміологічної ситуації в них

Щодо України, то найближчим часом, швидше за все, вона не перейде в "зелену" зону. Адже зараз рівень захворюваності в чотири рази перевищує нову обговорювану в ЄС межу (387 випадків на 100 тисяч жителів за два тижні замість максимальних 100 випадків).

Як в'їхати з дітьми?

Дітям, у яких немає щеплень, дозволять подорожувати з батьками, якщо їхній аналіз на коронавірус буде негативним. ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Крім того, країни Євросоюзу отримають право вимагати їхнього додаткового тестування після прибуття.

Вимога тестування на COVID-19

Країни мають право вимагати від туристів пройти самоізоляцію чи додаткове тестування після приїзду. Але це можуть скасувати після введення паспортів вакцинації (як відомо, вони мають з'явитися в ЄС до червня).

У тому випадку, якщо держави Євросоюзу відмовляться від таких вимог для щеплених мандрівників з країн ЄС, то не мають вимагати ПЛР-тести чи проходження карантину й у вакцинованих туристів з "третіх країн".

Режим в'їзду до країн ЄС

Візити з туристичною метою громадян "третіх країн", зокрема й українців, дозволено лише з тих держав, де:

число нових випадків зараження не перевищує 25 на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Також, якщо число за останні два тижні скорочується або залишається стабільним

країна проводить понад 300 тестів на 100 тисяч населення впродовж 7 днів

число позитивних результатів тестування на COVID-19 за тиждень не перевищує 4%

Зараз цим показникам відповідають лише сім країн: Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд та Китай. Від них вимагається лише пред'явити результати ПЛР-тесту.