Підсумовуючи відеоконференцію міністрів туризму країн G20, Драґі наголосив, що багато мандрівників хочуть подорожувати до Італії. Країна готова відкрити для них свої кордони.

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Європейський "зелений пропуск" буде готовий з другої половини червня. Тим часом італійський уряд запровадив національний "зелений пропуск", який набуде чинності з другої половини травня,
– наголосив Драґі.

За словами очільника італійського уряду, для повернення туристів "необхідні зрозумілі та прості правила".

Звернення Драґі до туристів 

  • Політик закликав туристів бронювати відпочинок в Італії.
  • За словами посадовця, гори, пляжі та міста країни вже невдовзі чекатимуть мандрівників.
  • Драґі наголосив: Італії не терпиться привітати туристів.

Яку інформацію міститимуть "зелені паспорти"

  • Що носій – повністю щеплений;
  • має імунітет через відновлення після коронавірусу;
  • нещодавно отримав негативний результат на COVID-19.