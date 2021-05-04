Підсумовуючи відеоконференцію міністрів туризму країн G20, Драґі наголосив, що багато мандрівників хочуть подорожувати до Італії. Країна готова відкрити для них свої кордони.

Зауважте Держави G20 підтримають введення паспортів вакцинації, – Bloomberg

Європейський "зелений пропуск" буде готовий з другої половини червня. Тим часом італійський уряд запровадив національний "зелений пропуск", який набуде чинності з другої половини травня,

– наголосив Драґі.

За словами очільника італійського уряду, для повернення туристів "необхідні зрозумілі та прості правила".

Звернення Драґі до туристів

Політик закликав туристів бронювати відпочинок в Італії.

За словами посадовця, гори, пляжі та міста країни вже невдовзі чекатимуть мандрівників.

Драґі наголосив: Італії не терпиться привітати туристів.

Яку інформацію міститимуть "зелені паспорти"

Що носій – повністю щеплений;

має імунітет через відновлення після коронавірусу;

нещодавно отримав негативний результат на COVID-19.

Зверніть увагу! Сертифікат мають погодити усі 27 країн, які є членами ЄС.