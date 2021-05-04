Підсумовуючи відеоконференцію міністрів туризму країн G20, Драґі наголосив, що багато мандрівників хочуть подорожувати до Італії. Країна готова відкрити для них свої кордони.
Зауважте Держави G20 підтримають введення паспортів вакцинації, – Bloomberg
Європейський "зелений пропуск" буде готовий з другої половини червня. Тим часом італійський уряд запровадив національний "зелений пропуск", який набуде чинності з другої половини травня,
– наголосив Драґі.
За словами очільника італійського уряду, для повернення туристів "необхідні зрозумілі та прості правила".
Звернення Драґі до туристів
- Політик закликав туристів бронювати відпочинок в Італії.
- За словами посадовця, гори, пляжі та міста країни вже невдовзі чекатимуть мандрівників.
- Драґі наголосив: Італії не терпиться привітати туристів.
Яку інформацію міститимуть "зелені паспорти"
- Що носій – повністю щеплений;
- має імунітет через відновлення після коронавірусу;
- нещодавно отримав негативний результат на COVID-19.