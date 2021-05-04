Подытоживая видеоконференцию министров туризма стран G20, Драги отметил, что многие путешественники хотят путешествовать в Италию. Страна готова открыть для них свои границы.
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Европейский "зеленый пропуск" будет готов со второй половины июня. Между тем итальянское правительство ввело национальный "зеленый пропуск", который вступит в силу со второй половины мая,
– отметил Драги.
По словам главы итальянского правительства, для возвращения туристов "необходимы ясные и простые правила".
Обращение Драги к туристам
- Политик призвал туристов бронировать отдых в Италии.
- По словам чиновника, горы, пляжи и города страны вскоре будут ждать путешественников.
- Драги подчеркнул: Италии не терпится поздравить туристов.
Какую информацию будут содержать "зеленые паспорта"
- что носитель полностью привит;
- имеет иммунитет из-за восстановления после коронавируса;
- недавно получил отрицательный результат на COVID-19.