Подытоживая видеоконференцию министров туризма стран G20, Драги отметил, что многие путешественники хотят путешествовать в Италию. Страна готова открыть для них свои границы.

Заметьте Государства G20 поддержат введение паспортов вакцинации – Bloomberg

Европейский "зеленый пропуск" будет готов со второй половины июня. Между тем итальянское правительство ввело национальный "зеленый пропуск", который вступит в силу со второй половины мая,

– отметил Драги.

По словам главы итальянского правительства, для возвращения туристов "необходимы ясные и простые правила".

Обращение Драги к туристам

Политик призвал туристов бронировать отдых в Италии.

По словам чиновника, горы, пляжи и города страны вскоре будут ждать путешественников.

Драги подчеркнул: Италии не терпится поздравить туристов.

Какую информацию будут содержать "зеленые паспорта"

что носитель полностью привит;

имеет иммунитет из-за восстановления после коронавируса;

недавно получил отрицательный результат на COVID-19.

Обратите внимание! Сертификат должны согласовать все 27 стран, которые являются членами ЕС.